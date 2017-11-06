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Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий
07.11.2017 16:53 — Новости Экономики | БелТА
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла временные ограничения на ввоз продукции двух белорусских предприятий. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
Россельхознадзор с 7 ноября отменяет ранее введенные временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" (за исключением сухого молока) и ОАО "Птицефабрика "Дружба".-0-
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7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла временные ограничения на ввоз...
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