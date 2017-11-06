Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сняла временные ограничения на ввоз продукции двух белорусских предприятий. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Россельхознадзор с 7 ноября отменяет ранее введенные временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" (за исключением сухого молока) и ОАО "Птицефабрика "Дружба".-0-