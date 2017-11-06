Россельхознадзор отменил санкции в отношении 2 заводов из Беларуси

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Российская федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 7 ноября отменила временные ограничения в отношении поставок в РФ пищевой продукции с двух белорусских предприятий, сообщила пресс-служба Россельхознадзора во вторник.



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Санкции действовали на поставку в Россию с двух белорусских ОАО – "Кобринского маслодельно-сыродельного завода" и "Птицефабрики "Дружба".

"Россельхознадзор с 7 ноября отменяет ранее введенные временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции белорусских предприятий", – говорится в сообщении российского ведомства.

По данным Россельхознадзора, данное решение приняли после того, как были получены гарантии ветеринарной службы Беларуси и материалы, представленные республикой после расследования причин выявления недоброкачественной продукции.

При этом запрет на поставки в РФ сухого молока с завода в Кобрине сохраняются.

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