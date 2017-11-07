США прогнозируют среднюю цену на нефть Brent в 2018 году в $55,6

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Средняя цена барреля нефти марки Brent в следующем году составит 55,61 доллара, говорится в краткосрочном прогнозе Минэнерго США.

По информации ведомства, средняя стоимость барреля данной смеси по итогам текущего года составит 53,01 доллара, что выше октябрьской оценки (52,43 доллара).

По прогнозам министерства, средняя стоимость барреля нефти марки WTI в 2018 году составит 51,04 доллара (в октябрьском прогнозе – 50,57 доллара).

Цена нефти Brent в октябре установилась вблизи максимума 2015 года. 6 ноября она достигла уровня 64 доллара за баррель.

Рост цен на ключевое мировое сырье эксперты связывают с цепочкой событий в Саудовской Аравии . В главном мировом экспортере черного золота развернута масштабная антикоррупционная кампания.