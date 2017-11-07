ЕБРР: рост ВВП в Беларуси составит в 2017 году 1,5%

Эксперты ЕБРР прогнозируют рост ВВП в Республике Беларусь, тогда как в мае нынешнего года они сообщали о возможном падении этого показателя на 0,5%.

Информация об увеличении ВВП в Беларуси содержится в обновленном прогнозе о состоянии экономики 37 стран, опубликованном 7 ноября. По мнению экспертов ЕБРР теперь утверждают, что в 2018 году ВВП Беларуси вырастет на 2%, тогда как в мае предполагался его рост лишь на 1%.

Аналитики отмечают положительные в белорусской экономике: восстановление внешнего спроса и рост объемов производства, стабильность обменного курса, умеренность в росте зарплат и снижение инфляции.

Вместе с тем, несмотря на краткосрочные улучшения в ЕБРР подчеркивают, что рост экономики Беларуси в долгосрочной перспективе невозможен без структурных реформ.

В мае Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозировал рецессию в Беларуси в 2017 году на уровне 0,5%. Ранее ЕБРР прогнозировал рост ВВП в Беларуси в 2017 году на 1%.

Напомним, что ранее ЕБРР заявлял , что для роста белорусской экономики нужны структурные реформы: реформирование госсектора, в том числе повышение качества корпоративного управления госпредприятиями, перевод их на коммерческие принципы работы и приватизация, изменение пенсионной системы.

Европейский банк реконструкции и развития ранее заявлял, что намерен расширять инвестиционное сотрудничество с Беларусью в сфере финансов, транспорта, энергетики и ЖКХ.