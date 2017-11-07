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ЕБРР: рост ВВП в Беларуси составит в 2017 году 1,5%
08.11.2017 12:05 — Новости Экономики | БДГ
Эксперты ЕБРР прогнозируют рост ВВП в Республике Беларусь, тогда как в мае нынешнего года они сообщали о возможном падении этого показателя на 0,5%.
Информация об увеличении ВВП в Беларуси содержится в обновленном прогнозе о состоянии экономики 37 стран, опубликованном 7 ноября. По мнению экспертов ЕБРР теперь утверждают, что в 2018 году ВВП Беларуси вырастет на 2%, тогда как в мае предполагался его рост лишь на 1%.
Аналитики отмечают положительные в белорусской экономике: восстановление внешнего спроса и рост объемов производства, стабильность обменного курса, умеренность в росте зарплат и снижение инфляции.
Вместе с тем, несмотря на краткосрочные улучшения в ЕБРР подчеркивают, что рост экономики Беларуси в долгосрочной перспективе невозможен без структурных реформ.
В мае Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Напомним, что ранее ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития ранее заявлял, что
Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко
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Эксперты ЕБРР прогнозируют рост ВВП в Республике Беларусь, тогда как в мае нынешнего года они сообщали о возможном падении этого показателя на 0,5%.
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