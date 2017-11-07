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Госатомнадзор: БелАЭС успешно прошла стресс-тесты
08.11.2017 13:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Белорусская атомная электростанция успешно прошла стресс-тесты, заявила в среду в пресс-центре БелТА Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Ольга Луговская.
Беларусь провела стресс-тесты строящейся АЭС в декабре 2016 года. С мая этого года материалы были предоставлены Госатомнадзору — ведомство готовило национальный доклад на протяжении нескольких месяцев.
"По оценкам регулирующего органа (Госатомнадзора — Sputnik) и межведомственной рабочей группы, Белорусская АЭС устойчива к возникновению исходных событий, произошедших на АЭС "Фукусима", — заявила в среду Луговская.
Эксперты пришли к выводу, что системы безопасности БелАЭС разработаны с учетом всесторонне рассмотренных внешних событий. Сооружения спроектированы и возведены в соответствии со строжайшими нормами безопасности.
© Sputnik / Ирина Петрович
Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — через год. Неоднократно и международные эксперты, и белорусские власти подчеркивали: строится станция с соблюдением всех норм и требований.
Напомним, что Белорусская АЭС, которая
Планируется, что ядерное топливо будет завезено на БелАЭС в конце 2018 года.
Как ранее сообщал Sputnik, на первом блоке БелАЭС установлен корпус реактора, который изначально предназначался для второго энергоблока. Замена оборудования была произведена из-за
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Как показали специальные испытания, атомная станция в Островце устойчива к условиям, подобным тем, которые привели к аварии на Фукусиме.
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