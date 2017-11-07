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Курс доллара уверенно движется к Br2
08.11.2017 13:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Курс доллара в Беларуси перешагнул отметку в 1,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду.
Национальный банк установил официальные курсы валют по итогам торгов 8 ноября:
Таким образом, на торгах в среду доллар США прибавил еще 0,27% и перешагнул отметку в 1,99 рубля впервые за год. Если подобная динамика сохранится, вскоре американская валюта может дойти до отметки в два белорусских рубля.
Несколько подорожал в среду и евро. Российский рубль — напротив, продолжает дешеветь.
На торгах Московской биржи в среду установились следующие курсы валют: доллар США — 59,27 российских рублей, евро — 68,72. Стоимость барреля нефти марки Brent колеблется в районе 63-64 долларов.
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Несколько подорожала в среду в Беларуси и европейская валюта.
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