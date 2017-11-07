Курс доллара уверенно движется к Br2

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Курс доллара в Беларуси перешагнул отметку в 1,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду.

Национальный банк установил официальные курсы валют по итогам торгов 8 ноября:

Доллар США — 1,9908;

Евро — 2,3082;

100 российских рублей — 3,3631.

Таким образом, на торгах в среду доллар США прибавил еще 0,27% и перешагнул отметку в 1,99 рубля впервые за год. Если подобная динамика сохранится, вскоре американская валюта может дойти до отметки в два белорусских рубля.

Несколько подорожал в среду и евро. Российский рубль — напротив, продолжает дешеветь.

На торгах Московской биржи в среду установились следующие курсы валют: доллар США — 59,27 российских рублей, евро — 68,72. Стоимость барреля нефти марки Brent колеблется в районе 63-64 долларов.