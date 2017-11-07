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Результаты стресс-тестов с БелАЭС направлены в Еврокомиссию
08.11.2017 16:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Национальный отчет о проведенных в конце прошлого года стресс-тестах Белорусской атомной электростанции передан в Еврокомиссию, заявила в среду глава Госатомнадзора Ольга Луговская.
© Sputnik / Виктор Толочко
В среду специалисты представили выводы по итогам проведенных в декабре прошлого года стресс-тестах на БелАЭС. Эксперты уверены, что атомная станция, которая строится под Островцом,
"Мы выполнили свои обязательства. В конце октября, 30 числа, мы передали этот документ (национальный отчет — Sputnik) с сопроводительными документами в Министерство иностранных дел для направления в Еврокомиссию", — рассказала в среду глава Госатомнадзора.
В ходе стресс-тестов специалисты по европейской методике проанализировали устойчивость атомной станции к экстремальным природным явлениям — даже тем, которые на территории республики практически невозможны.
Результаты тестов уже показали высокую степень безопасности БелАЭС, однако скоро будет разработан план по усилению запасов безопасности. В рекомендациях учтут и советы европейских специалистов.
БелАЭС возводится около города Островец недалеко от границы с Литвой. Первый энергоблок станции планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.
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Стресс-тесты строящейся БелАЭС проводились по европейской методике с учетом актуальных рекомендаций.
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