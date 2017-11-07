Результаты стресс-тестов с БелАЭС направлены в Еврокомиссию

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Национальный отчет о проведенных в конце прошлого года стресс-тестах Белорусской атомной электростанции передан в Еврокомиссию, заявила в среду глава Госатомнадзора Ольга Луговская.



© Sputnik / Виктор Толочко Госатомнадзор: БелАЭС успешно прошла стресс-тесты

В среду специалисты представили выводы по итогам проведенных в декабре прошлого года стресс-тестах на БелАЭС. Эксперты уверены, что атомная станция, которая строится под Островцом, способна выдержать многое .

"Мы выполнили свои обязательства. В конце октября, 30 числа, мы передали этот документ (национальный отчет — Sputnik) с сопроводительными документами в Министерство иностранных дел для направления в Еврокомиссию", — рассказала в среду глава Госатомнадзора.

В ходе стресс-тестов специалисты по европейской методике проанализировали устойчивость атомной станции к экстремальным природным явлениям — даже тем, которые на территории республики практически невозможны.

Результаты тестов уже показали высокую степень безопасности БелАЭС, однако скоро будет разработан план по усилению запасов безопасности. В рекомендациях учтут и советы европейских специалистов.

Подробнее с историей строительства БелАЭС можно ознакомиться здесь >>

БелАЭС возводится около города Островец недалеко от границы с Литвой. Первый энергоблок станции планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.