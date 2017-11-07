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Беларуси важна консультативная и экспертная помощь МВФ - Кобяков

08.11.2017 17:57 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларуси важна консультативная и экспертная помощь МВФ - Кобяков
Во время встречи

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси важна консультативная и экспертная помощь Международного валютного фонда, заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на встрече с миссией МВФ. Такая информация размещена на сайте правительства, сообщает БЕЛТА.

Как отметил Андрей Кобяков, главная задача для правительства сегодня - поддержать экономический рост, сделать его более устойчивым и динамичным, снизить уязвимость экономики к внешним шокам. При этом премьер-министр подчеркнул, что для успеха проводимой политики белорусской стороне важна консультативная и экспертная помощь со стороны МВФ.

Руководитель правительства предложил обменяться мнениями, как в текущих условиях сохранить динамику взаимодействия и продолжать сближать позиции там, где все еще имеются разногласия. По его словам, белорусская сторона открыта к максимально тесному сотрудничеству.

Миссия МВФ работает в Беларуси с 26 октября по 10 ноября в рамках консультаций по статье IV. На консультациях обсуждается экономическая политика в стране.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси важна консультативная и экспертная помощь Международного валютного фонда, заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на...

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