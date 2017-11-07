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Кобяков: Беларусь готова обсудить с МВФ спорные вопросы

08.11.2017 19:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Беларусь готова обсуждать вопросы с МВФ, по которым есть разногласия, и открыта к максимально тесному сотрудничеству с Фондом, заявил премьер-министр республики Андрей Кобяков.

Глава белорусского правительства в среду провел встречу с представителями миссии Фонда, которые работают в республике с 26 октября по 10 ноября.

Кобяков: Беларусь готова обсудить с МВФ спорные вопросы
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь будет обсуждать с МВФ темпы повышения тарифов на коммуналку

"Руководитель правительства предложил обменяться мнениями, как в текущих условиях сохранить динамику взаимодействия и продолжать сближать позиции там, где все еще имеются разногласия", — цитирует слова Кобякова пресс-служба правительства.

Премьер также отметил, что белорусская сторона открыта для максимально тесного сотрудничества. Он подчеркнул, что перед правительством республики на сегодня стоит задача поддержать экономический рост, сделать его динамичным и устойчивым, а также снизить уязвимость экономики к внешним воздействиям.

Для того, чтобы достичь этих целей, Беларуси и нужна экспертная помощь специалистов Фонда, отметил Кобяков.

Беларусь ведет переговоры с МВФ о предоставлении очередного кредита на три миллиарда долларов на десять лет. Фонд при этом требует проведения Минском структурных реформ, в частности, полного отказа от перекрестного субсидирования в ЖКХ.

 
Теги: Минск
 
 
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Переговоры о предоставлении МВФ нового кредита ведутся, однако Фонд поставил Минску ряд условий.

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