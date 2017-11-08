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МВФ прогнозирует рост экономики Беларуси в 2%

09.11.2017 10:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Рост экономики Беларуси в среднесрочной перспективе может составить порядка 2% ежегодно при сохранении текущих условий, заявил в четверг в Минске глава делегации Международного валютного фонда (МВФ) Питер Долман.

По результатам консультаций с белорусскими властями, представителями частного сектора и НГО, а также анализа ситуации в республике МВФ прогнозирует рост экономики республики по итогам текущего года на уровне 1,7%.

"В среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранение роста на уровне 2%", — отметил Долман.

По словам представителя МВФ, положительная динамика в экономике Беларуси наблюдается не только благодаря внешним условиям, но и "решительным действиям правительства и рационального банка".

Решить проблемы

Впрочем, республике необходимо решить ряд проблем для развития экономики. Главная претензия фонда касается политики относительно государственных предприятий. "Многие полагаются на государственную поддержку, субсидии и кредиты", — отметил представитель МВФ.

Долман отметил, что такая политика в отношении государственных предприятий не позволяет республике выстраивать основу для устойчивого экономического развития в будущем. Фонд предлагает республике решить эту и ряд иных проблем.

МВФ прогнозирует рост экономики Беларуси в 2%
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Важно сохранить поддержку тем категориям населения, которые сильнее всего пострадают при переходе к рыночной экономике: пособия по безработице, переподготовку и другое", — добавил он.

МВФ рекомендует Беларуси проводить реформы быстрее и глубже. При выполнении рекомендаций, уверен Долман, республика сможет выйти на экономический рост в размере 4% и более годовых.

Миссия МВФ находится в Беларуси с 26 октября по 10 ноября. Целью визита заявлялись ежегодные консультации, а вопрос о предоставлении республике кредита на повестке дня не стоял. По словам первого вице-премьера Беларуси Василия Матюшевского, выделение стране кредита — не главная причина сотрудничества с МВФ, а белорусским властям важнее экспертная оценка со стороны представителей фонда.

Беларусь ведет переговоры о предоставлении кредита в размере 3,5 миллиарда долларов с МВФ с 2015 года. В июле 2017-го переговоры были заморожены со стороны фонда — из-за недовольства МВФ политикой республики в сфере тарифов на ЖКХ и оздоровления государственных предприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Однако при выполнении республикой рекомендаций фонда рост может составлять 4% и более.

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