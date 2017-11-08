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МВФ о новом кредите для Беларуси: дверь всегда открыта

09.11.2017 10:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Общение Международного валютного фонда с правительством Беларуси продолжится, заявил глава делегации МВФ Питер Долман на вопрос о предоставлении республике кредита.

МВФ о новом кредите для Беларуси: дверь всегда открыта
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Беларусь и МВФ в середине июля текущего года приостановили переговоры о предоставлении республике нового кредита. При этом возможность в будущем получить кредит еще есть – после выполнения ряда требований, выдвигаемых фондом.

"Дверь всегда открыта для Беларуси", – заявил Долман.

Представитель фонда напомнил, что республика уже 25 лет является членом МВФ. "Любой запрос, который страна нам посылает о финансовой поддержке, технической помощи или общих дискуссий… дверь всегда открыта", – заверил он.

"Акцент должен делаться на экономической политике. У нас проходили очень хорошие дискуссии с правительством и, я предполагаю, что они продолжатся", – добавил Долман.

В МВФ уверены, что правительство Беларуси намерено следовать рекомендациям фонда, однако "более медленными темпами"

"Важно, чтобы официальные органы подали сигнал о том, чего они хотят в будущем от МВФ", – отметил Долман и добавил, что основные вопросы между фондом и республикой касались реформ государственного сектора, увеличения ресурсов на социальную защиту, а также полного возмещения населением затрат на оказываемые жилищно-коммунальные услуги.

"Даже при отсутствии интенсивных переговоров у нас проходят отличные качественные дискуссии по всем этим вопросам как на политическом, так и на техническом уровне", – заключил он.

Миссия МВФ будет находиться в Беларуси до 10 ноября. Целью визита заявлялись ежегодные консультации, а вопрос о предоставлении республике кредита на повестке дня не стоял. Как сообщил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский, выделение стране кредита – не главная причина сотрудничества с МВФ, а белорусским властям важнее экспертная оценка со стороны представителей фонда.

Беларусь ведет переговоры о предоставлении кредита в размере 3,5 миллиарда долларов США с МВФ с 2015 года. В июле 2017-го переговоры были заморожены со стороны фонда из-за недовольства МВФ политикой республики в сфере тарифов на ЖКХ и оздоровления государственных предприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Республика готова выполнять рекомендации фонда, но медленнее, чем требуется.

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