9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усовершенствуют подходы к начислению процентов по кредитам. Это предусмотрено поправками в Банковский кодекс, которые приняли сегодня в первом чтении депутаты Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

В документе уточняется порядок установления размера процентов за пользование кредитом и подходов к их начислению, пояснил, представляя законопроект в Овальном зале, первый заместитель председателя правления Национального банка Тарас Надольный. Так, в части размера процентов закрепляются два подхода. Первый предусматривает фиксированную ставку, второй - привязку к базовому показателю, например, ставке рефинансирования. "При этом вводится запрет на изменение в одностороннем порядке процентов за пользование кредитами. Единственным способом повышения остается пользование переменной процентной ставки при условии увеличения базового показателя", - сказал первый зампред правления Нацбанка.

Кроме того, законопроект создает условия для дополнительной защиты прав потребителей финансовых услуг. Так, если человек отказывается от дополнительных платных услуг при заключении кредитного договора, то ему должен быть предложен альтернативный вариант кредита, сопоставимый по срокам и суммам. "С физлиц не должна взиматься плата за информацию об условиях кредитования, за открытие текущего и расчетного счета и зачисление на него суммы кредита, если условиями договора открытие такого счета предусмотрено", - добавил Тарас Надольный.

Председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Людмила Добрынина отметила, что поправки в Банковский кодекс направлены прежде всего на совершенствование деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций, в числе которых, например, ЕРИП. "Совершенствование законодательства в этой области позволит повысить качество банковских услуг", - сказала она.

В беседе с журналистами Людмила Добрынина обратила внимание, что активное развитие цифровых банковских услуг требует создания единого ресурса для обмена информацией между банками и МВД. Он будет нацелен на противодействие мошенничеству при проведении электронных платежей.

Законопроектом предложены и многие другие поправки в Банковский кодекс. В частности, они касаются совершенствования порядка предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, нормативного регулирования порядка прекращения деятельности банка и т.д. Обсуждается сейчас и поправка в ст.141, в соответствии с которой физическое лицо, получившее кредит, имеет право досрочно вернуть (погасить) полностью или частично кредит без предварительного уведомления кредитодателя с уплатой причитающихся процентов за фактический срок пользования кредитом.-0-