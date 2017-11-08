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Депутаты приняли поправки в Банковский кодекс в первом чтении

09.11.2017 11:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении изменения и дополнения в Банковский кодекс.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении приняли изменения и дополнения в Банковский кодекс, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный, заявил, что данным законопроектом предлагается усовершенствовать правила представления банками сведений, которые составляют банковскую тайну.

"Законопроект предусматривает корректировку Банковского кодекса с целью разрешения проблемных вопросов, относящихся к сфере банковских отношений", — отметил Надольный.

По его словам, будут закреплены практические аспекты взаимодействия банков, Национального банка и госорганов в вопросах предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, а также совершенствование порядка предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.

Кроме того, поправками предусмотрено совершенствование деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций, нормативного регулирования порядка прекращения деятельности банка и устранение проблемных вопросов, касающихся исполнения банком своих обязательств после отзыва у него лицензии на осуществление банковской деятельности.

Законопроект пройдет второе чтение в Овальном зале нижней палаты парламента и будет направлен в Совет Республики.

 
Теги: Минск
 
 
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Порядок предоставления сведений банковской тайны усовершенствуют в республике.

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