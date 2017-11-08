Минтруда рассказало, кому с декабря поднимут зарплаты

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. При повышении зарплат сотрудникам бюджетной сферы с декабря этого года будет применен прежде всего отраслевой подход, заявила журналистам в четверг министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

На минувшей неделе белорусские власти анонсировали повышение зарплат отдельным категориям бюджетников уже с 1 декабря.

"Проект постановления, предусматривающего повышение заработной платы в бюджетной сфере, внесен в Совет министров. Прежде всего, будет применен отраслевой подход. Повышение коснется сотрудников социальной сферы, работников культуры", — рассказала министр.

По словам Костевич, изменения коснутся некоторых категорий сотрудников бюджетной сферы, имеющих с первого по 17 разряды.

"В среднем рост составит около семи процентов", — добавила глава Минтруда.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требовал до конца текущего года вывести уровень средней зарплаты по республике до пятисот долларов в эквиваленте. На данный момент этому уровню соответствуют только средние доходы жителей столицы.