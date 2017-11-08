Министр: Беларусь заинтересована в транзите грузов из КНР в ЕС

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Беларусь заинтересована в развитии международных грузоперевозок из Китая в Европейский союз; это позволит более эффективно использовать белорусскую транспортную инфраструктуру, заявил министр транспорта и коммуникаций РБ Анатолий Сивак.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в четверг ратифицировали соглашение между РБ и Китаем о развитии международных грузоперевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути.

"Реализация данного документа позволит снизить транзитные затраты, кроме этого, повысит загруженность белорусских компаний", — сказал министр.

По его словам, это позволит ускорить перемещение грузов через таможенные границы и создаст дополнительные условия для передвижения транзитных грузовых контейнерных поездов.

Он уточнил, что за 10 месяцев 2017 года по белорусским железным дорогами проследовало более 170 тысяч грузовых контейнеров из Китая.

Отвечая на вопросы депутатов, министр отметил, что к данному соглашению проявляют интерес третьи страны. По его словам, есть возможность того, к соглашению могут присоединиться Польша и Германия, подобное намерение высказывала и Латвия.