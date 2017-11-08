ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр: Беларусь заинтересована в транзите грузов из КНР в ЕС

09.11.2017 12:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Беларусь заинтересована в развитии международных грузоперевозок из Китая в Европейский союз; это позволит более эффективно использовать белорусскую транспортную инфраструктуру, заявил министр транспорта и коммуникаций РБ Анатолий Сивак.

Министр: Беларусь заинтересована в транзите грузов из КНР в ЕС
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
Палагин: Беларусь обязана получить свою квоту на "Шелковом пути"

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в четверг ратифицировали соглашение между РБ и Китаем о развитии международных грузоперевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути.

"Реализация данного документа позволит снизить транзитные затраты, кроме этого, повысит загруженность белорусских компаний", — сказал министр.

По его словам, это позволит ускорить перемещение грузов через таможенные границы и создаст дополнительные условия для передвижения транзитных грузовых контейнерных поездов.

Он уточнил, что за 10 месяцев 2017 года по белорусским железным дорогами проследовало более 170 тысяч грузовых контейнеров из Китая.

Отвечая на вопросы депутатов, министр отметил, что к данному соглашению проявляют интерес третьи страны. По его словам, есть возможность того, к соглашению могут присоединиться Польша и Германия, подобное намерение высказывала и Латвия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты ратифицировали соглашение о развитии международных грузоперевозок из Китая в рамках проекта строительства пояса Шелкового пути.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Минтранс: цена проезда в транспорте не будет равна себстоимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика