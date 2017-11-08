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Минтранс: цена проезда в транспорте не будет равна себстоимости

09.11.2017 12:04 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Сегодня не обозначена в бюджете необходимость доведения уровня возмещения затрат на общественный транспорт до 100%, завил журналистам в четверг министр транспорта Беларуси Анатолий Сивак.

Минтранс: цена проезда в транспорте не будет равна себстоимости
© Sputnik/
Проезд на общественном транспорте Минска подорожает

Все регионы республики с ноября подняли стоимость поезда в общественном транспорте на пять копеек. Впрочем, до сих пор белорусы за транспорт платят меньше себестоимости.

"Сегодня цифры в бюджете определены, и там не обозначено, что окупаемость должна составлять 100%", — ответил Сивак на вопрос о том, планируется ли доводить тарифы на проезд до уровня полного возмещения затрат.

Министр напомнил, что компетентным органом по тарифам сегодня является министерство антимонопольного регулирования и торговли, а дотации выделяются местными бюджетами.

"Что касается Минтранса, то наша работа направлена на снижение себестоимости транспортных услуг. Есть ежегодный план мероприятий. Во многом эти траты, конечно, зависят от стоимости промышленной продукции и роста цен на топливо. Но такие мероприятия проводятся, отдельные регионы уже обеспечивают возмещение затрат на уровне 75%", — заключил Сивак.

 
Теги: Минск
 
 
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В некоторых регионах страны затраты на услуги общественного транспорта возмещаются на уровне 75%.

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