Минтранс: цена проезда в транспорте не будет равна себстоимости

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Сегодня не обозначена в бюджете необходимость доведения уровня возмещения затрат на общественный транспорт до 100%, завил журналистам в четверг министр транспорта Беларуси Анатолий Сивак.

Все регионы республики с ноября подняли стоимость поезда в общественном транспорте на пять копеек. Впрочем, до сих пор белорусы за транспорт платят меньше себестоимости.

"Сегодня цифры в бюджете определены, и там не обозначено, что окупаемость должна составлять 100%", — ответил Сивак на вопрос о том, планируется ли доводить тарифы на проезд до уровня полного возмещения затрат.

Министр напомнил, что компетентным органом по тарифам сегодня является министерство антимонопольного регулирования и торговли, а дотации выделяются местными бюджетами.

"Что касается Минтранса, то наша работа направлена на снижение себестоимости транспортных услуг. Есть ежегодный план мероприятий. Во многом эти траты, конечно, зависят от стоимости промышленной продукции и роста цен на топливо. Но такие мероприятия проводятся, отдельные регионы уже обеспечивают возмещение затрат на уровне 75%", — заключил Сивак.