МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Еврокомиссия не считает необходимым создание газопровода "Северный поток-2", поскольку в целом ожидается сокращение потребления "голубого топлива", сообщают в ЕК.

Как отмечается в документах Еврокомиссии, ожидается, что при этом количество импорта газа в Евросоюз останется стабильным.

"Ввиду существования хорошо развитой инфраструктуры по импорту (газа) и ожидающейся конкурентоспособности поставок СПГ после 2020 года, Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре такой величины, как "Северный поток-2", — говорится в сообщении ЕК.

ЕК в среду предложила ввести предложила внести изменения в законодательство Евросоюза в газовой сфере (Газовая директива ЕС). В частности, предусматривается недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Цель их в том, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из (или в) третьи страны.

По нынешнему законодательству Евросоюза "Северный поток-2" под общие требования не попадает.

После вступления в силу поправок, отмечают в ЕК, изменения коснутся тех частей газопроводов, которые находятся на территории Евросоюза. На практике они повлияют в основном на работу только морских участков газопроводов, в частности, идущих в Евросоюз из Норвегии, Алжира, Ливии, Туниса, Марокко и России, а после Brexit — и Великобритании.

Как отмечают в ЕК, поправки не направлены на то, чтобы заблокировать строительство газопровода.

Кроме того, Евросоюз намерен "продолжать поддерживать" сохранение транзита российского газа через Украину, сообщают в Еврокомиссии.

Возможно ли увеличение транзита газа через Беларусь?

В этой связи некоторые эксперты напоминают о возможности увеличения транзита российского газа через территорию Беларуси.

С 1999 года весьма стабильно работает газопровод Ямал — Западная Европа. Его пропускная способность более 30 млрд кубометров газа в год, и он позволял во многом минимизировать риски, связанные с транзитом через Украину. В последние годы из-за нежелания властей Польши дать разрешение на строительство второй ветки данного газопровода этот проект ушел в тень, но сейчас он вновь может стать востребованным, считает руководитель Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.

Убедить Брюссель в необходимости и полезности этого газопровода — общая задача дипломатий России и Беларуси, заявил эксперт в интервтю Sputnik.

По его словам, пуск второй ветки данного газопровода был бы крайне выгоден России как поставщику природного газа, Беларуси и Польше — как странам-транзитерам, Польше и ФРГ — как потребителям.

Проект "Северный поток-2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с первым "Северным потоком".



© Sputnik/ Сергей Гунеев Заморозим Европу назло "Газпрому"

Ранее премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и Литвы подписали письмо в адрес председателя Еврокомиссии, выступая против реализации "Северного потока-2". По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации, а также может усилить зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет Европе около трети всего газа.

Однако разработчики проекта "Северный поток-2" считают, что проект позволит снизить цену на газ.

В конце апреля Nord Stream 2 AG (компания, которая реализует "Северный поток-2") и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании проекта.

По мнению официального представителя Nord Stream 2 AG в ЕС Себастьяна Сасса, ускоренный процесс принятия к закону упомянутых поправок может в результате нанести ущерб необходимым инвестициям в энергетическую инфраструктуру. Кроме того, по его словам, это добавит "лишней неопределенности" там, где существует хорошо функционирующая нормативно-правовая база.

Строительство газопровода планировалось начать в апреле 2018 года.