Белорусские депутаты на осенней сессии ратифицируют протокол по ценам на российский газ

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты на осенней сессии планируют ратифицировать протокол, который предполагает внесение изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории страны (от 25 ноября 2011 года). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Николай Рассоха.

Депутат сказал, что во исполнение решений, принятых по итогам встречи глав государств Беларуси и России 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге, сторонами выработан и закреплен в соответствующих документах механизм взаимодействия по ключевым вопросам сотрудничества в сфере энергетики. В том числе подписан протокол, вносящий поправки в заключенное ранее межправсоглашение. Протоколом, о котором идет речь, урегулированы вопросы, связанные с поставками газа из России в Беларусь в 2017-2019 годах, и определен план дальнейших действий по совершенствованию взаимодействия в газовой сфере в 2020-2024 годах. В нем также прописано исключение с 1 января 2015 года положения о рыночных (равнодоходных) ценах на газ, поставляемый из России в Беларусь.

По словам Николая Рассохи, в статье 3 соглашения, в которое вносятся коррективы, отмечается, что цена для Беларуси на импортируемый из России природный газ определяется по ранее озвученной формуле. При этом с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года цена подлежит корректировке с учетом понижающих коэффициентов. Таким образом, она составляет: с 1 июля по 31 декабря 2017 года - $143,54 за 1 тыс. куб.м; с 1 января по 31 декабря 2018 года - $129 за 1 тыс. куб.м; с 1 января по 31 декабря 2019 года - $127 за 1 тыс. куб.м.

"Расчетный экономический эффект для Беларуси от снижения цены на газ, поставляемый ПАО "Газпром", за период на 2018-2019 годы (в согласованных сторонами условиях) составит около $700 млн", - уточнил депутат.-0-