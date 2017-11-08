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Кому увеличат зарплаты? Костевич разъяснила вопрос

09.11.2017 15:26 — Новости Экономики | БДГ  
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Зарплаты с 1 декабря будут увеличены работникам культуры и сферы соцобслуживания.

Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич 9 ноября в Минске на заседании парламента.

Она также отметила, что на повышение заработных плат могут надеяться бюджетники, имеющие с 1-го по 17-й разряды.

В вопросе повышения зарплат бюджетникам будет применяться отраслевой подход.

Министр сообщила, что документ, определяющий принципы повышения зарплат, в данное время внесен в Совет министров.

Костевич заключила, что в общем рост показателя зарплат будет составлять 7%.

Напомним, что о повышении заработной платы некоторым работникам бюджетной сферы 4 ноября сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Он отметил, что, в первую очередь, зарплату планируется поднять низкооплачиваемой категории работников. Предположительно оплата труда этих людей вырастет на 7%, однако окончательные цифры будут рассчитываться индивидуально.

Напомним, вопрос о повышении зарплат постоянно поднимается белорусскими властями. 22 октября в эфире телеканала «ОТН» министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил, что средняя заработная плата должна вырасти до 1000 рублей до конца года.

О том, что вскоре будут рассматриваться предложения по вопросу повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников, заявил 17 октября на заседании Президиума Совмина заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Ранее Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018 году. 22 августа на совещании президент Беларуси напомнил о своем требовании повысить зарплаты тем категориям работников, чьи заработки остаются низкими.

Ранее глава администрации президента Наталья Кочанова потребовала довести зарплаты в столице до 700 долларов.

Справка

По информации Белстата, в августе средняя зарплата выросла во всех регионах страны, тогда как в столице наблюдалось ее незначительное падение. В августе реальная зарплата по Беларуси выросла на 6,6%, с начала года - на 3,2%: в августе она равнялась 844,4 рублям, в январе-августе - 784,5 рублям. В Минске зарплата поднялась с начала года на 2,3%.

В Минтруда отмечали, что в целом график повышения зарплат в стране выдерживается, хотя по отдельным регионам и отраслям есть проблемы. В свою очередь, в правительстве подчеркивают, что рост зарплат должен быть увязан с ростом производительности труда.

 
Теги: Минск
 
 
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Зарплаты с 1 декабря будут увеличены работникам культуры и сферы соцобслуживания. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич 9 ноября в...

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