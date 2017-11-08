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Кому увеличат зарплаты? Костевич разъяснила вопрос
09.11.2017 15:26 — Новости Экономики | БДГ
Зарплаты с 1 декабря будут увеличены работникам культуры и сферы соцобслуживания.
Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич 9 ноября в Минске на заседании парламента.
Она также отметила, что на повышение заработных плат могут надеяться бюджетники, имеющие с 1-го по 17-й разряды.
В вопросе повышения зарплат бюджетникам будет применяться отраслевой подход.
Министр сообщила, что документ, определяющий принципы повышения зарплат, в данное время внесен в Совет министров.
Костевич заключила, что в общем рост показателя зарплат будет составлять 7%.
Напомним, что о
Он отметил, что, в первую очередь, зарплату планируется поднять низкооплачиваемой категории работников. Предположительно оплата труда этих людей вырастет на 7%, однако окончательные цифры будут рассчитываться индивидуально.
Напомним, вопрос о повышении зарплат постоянно поднимается белорусскими властями. 22 октября в эфире телеканала «ОТН» министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил, что средняя заработная плата должна
О том, что вскоре будут рассматриваться предложения по вопросу повышения зарплат для некоторых категорий бюджетников,
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Справка
По информации Белстата, в августе средняя зарплата
В Минтруда отмечали, что в целом график повышения зарплат в стране выдерживается, хотя по отдельным регионам и отраслям есть проблемы. В свою очередь, в правительстве подчеркивают, что рост зарплат должен быть увязан с ростом производительности труда.
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Зарплаты с 1 декабря будут увеличены работникам культуры и сферы соцобслуживания. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич 9 ноября в...
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