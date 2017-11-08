МВФ советует Беларуси более быстрые и глубокие реформы

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила свою работу в Минске — здесь эксперты проводили ежегодные консультации, встречались с представителями правительства, частного сектора и неправительственных организаций. Поделились 9 ноября в МВФ и своим видением состояния белорусской экономики.

Риски по-прежнему значительные

Глава миссии МВФ Питер Долман положительно оценил ситуацию в белорусской экономике — в частности, то, что уровень инфляции находится на историческом максимуме.



© Sputnik / Виктор Толочко МВФ о новом кредите для Беларуси: дверь всегда открыта

"Мы предполагаем, что экономический рост достигнет в 2017 году в Беларуси 1,7% и останется в среднесрочной перспективе около 2%, если правительство не предпримет дополнительных усилий и Беларусь останется уязвимой для всех шоков", — отметил Долман.

Пояснили специалисты и причины восстановления роста белорусской экономики. По словам Долмана, положительная динамика наметилась благодаря внешним условиям, а также усилиям правительства и Нацбанка, которые те прикладывали на протяжении последних двух с половиной лет.

Впрочем, представители МВФ отмечают значительные риски для экономики Беларуси: они связаны как с последствиями трех кризисов с 2008 года, так и с отсутствием реформ госсектора, а также негативной демографической ситуацией.

Что ждет МВФ от Беларуси?

Специалисты фонда напомнили о белорусской социальной политике, однако нашли в ней и негативную сторону: перекосы и ограничения для частного сектора.

По словам главы миссии МВФ, Беларуси надо продолжать политику макроэкономической стабильности, провести реформу госсектора и обеспечить поддержку тем гражданам, которые сильнее всего пострадают при переходе к рыночной экономике.

При этом МВФ ожидает от Беларуси "более глубоких и быстрых реформ". При соблюдении этих рекомендаций, уверен Долман, республика не только может выйти в среднесрочной перспективе на рост экономики в четыре и более процента ежегодно, но и станет устойчивее перед грядущими "шоками" на внешних рынках.

Одна из ключевых проблем — госсектор

Как уже обозначалось, среди главных рекомендаций МВФ — реформирование государственного сектора более быстрыми и прозрачными темпами. Этот вопрос отмечался Долманом несколько раз — в отличие, в том числе, и от необходимости поднимать тарифы на услуги ЖКХ.

По словам МВФ, поддержка неэффективных государственных предприятий — один из ключевых факторов увеличения государственного долга республики, который уже считают достаточно большим и не обеспечивающим необходимого "буфера".

"Белорусские налогоплательщики имеют право получить ответ на вопрос о том, как расходуются их средства и существуют ли другие, более приоритетные направления госрасходов, чем постоянная поддержка госпредприятий", — уверен представитель МВФ.

Предприятия, подчеркнул он, необходимо укреплять реформами, а не ежегодной финансовой подпиткой со стороны правительства.

Ждать ли кредита?

Этим летом Беларусь и Международный валютный фонд приостановили переговоры о предоставлении нового кредита, которые велись уже два года.

"Основными вопросами была скорость реформирования сектора государственных предприятий", — отметил Долман в ответ на вопрос о судьбе переговоров по кредиту.

Еще один ключевой для предоставления кредита вопрос — увеличение ресурсов в системе социальной защиты, в том числе пособий по безработице, страховки от безработицы и других мер. Международный фонд остался недоволен скоростью реформ.

Впрочем, Долман подчеркнул: для Беларуси двери МВФ всегда открыты, и при необходимости переговоры о кредите могут быть возобновлены.