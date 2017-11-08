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Минск ответил Россельхознадзору: все согласованные предприятия посещены
09.11.2017 19:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Инспекторы Россельхознадзора посетили все предприятия в Беларуси, визит на которые был согласован, заявила в четверг пресс-секретарь Минсельхозпрода Беларуси Зинаида Берещенко.
"Представители Россельхознадзора (накануне инспекции — Sputnik) передали список предприятий, которые хотели бы посетить с инспекцией. В нем было заявлено 36 предприятий. Все эти предприятия они посетили, претензий по ним высказано не было", — цитирует
В конце октября представители российского надзорного ведомства посетили ряд белорусских предприятий, выращивающих грибы и томаты. Такое решение было вызвано увеличением экспорта из Беларуси в РФ этой продукции. По итогам проверки Россельхознадзор сообщил, что вся информация белорусской стороной была предоставлена.
Однако в четверг Россельхознадзор сообщил, что инспекторам не предоставили доступ на семь плодоовощных предприятий в Беларуси,
В свою очередь представитель Минсельхозпрода подчеркнула, что посещение этих предприятий не было согласовано перед визитом инспекторов, также о них не были уведомлены местные власти.
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Российские инспекторы, по информации Минсельхозпрода, решили проверить еще и те предприятия, визит на которые не обсуждался.
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