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Украина начала строительство ядерного могильника у белорусской границы
10.11.2017 14:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) у белорусской границы началось на Украине. Торжественная церемония, которая дала старт строительству, состоялась в четверг, 9 ноября в пгт Буряковка (зона отчуждения ЧАЭС), сообщают мировые СМИ.
© Sputnik/ Артем Бордовский
В церемонии принял участие вице-премьер страны Владимир Кистион, который в официальной речи отметил, что Украина, благодаря запуску хранилища в 2020 году, станет энергонезависимой в вопросах обращения с отработавшим ядерным топливом.
Кроме того, по его словам, запуск ЦХОЯТ позволит не потерять ценные энергетические материалы, содержащиеся в отработавшем ядерном топливе, и использовать их в будущем для новейших технологий, а также создаст дополнительные рабочие места.
Планируется, что кассеты для хранения отработанного ядерного топлива будут изготавливаться украинским "Турбоатомом" по технологиям, которые разрабатывает компания "Холтек Интернешнл".
В ЦХОЯТ будут храниться отработавшие топливные стержни с атомных электростанций в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске.
Строительство хранилища
Решение о строительстве ЦХОЯТ
© Sputnik/ Евгений Котенко
Ранее отработанное ядерное топливо Украина отправляла в российские хранилища. После разрыва экономических отношений ситуация обострилась, и местные АЭС оказались переполнены.
Место расположения будущего Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива находится немногим более чем в 10 километрах от границы с Беларусью, в Чернобыльской зоне. Ряд СМИ ранее сообщал о том, что хранилище будет использоваться не только для украинских, но и для европейских ядерных отходов. Экологи выражали обеспокоенность подобной "ядерной свалкой" в 90 километрах от Киева и других крупных населенных пунктах.
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Хранилище отработанного ядерного топлива в чернобыльской зоне отчуждения планируется запустить к 2020 году.
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