Деньги за интеллект. В Беларуси пройдет бесплатная бизнес-игра

В Гродно 16 ноября впервые пройдет интеллектуальная бизнес-игра «Куфаризация».

Около сотни предпринимателей смогут бесплатно послушать лекции от экспертов, получить консультацию от представителя налоговой и сразиться в «битве умов» за круглую сумму. Мероприятие проведет крупнейшая площадка объявлений «Куфар» при поддержке Министерства по налогам и сборам и Министерства экономики.

Проект создан, чтобы стимулировать развитие малого бизнеса и цифровой экономики в стране. В частности, он поможет предпринимателям перевести свой бизнес в онлайн.

«Рынки и торговые центры с каждым годом получают все меньше трафика, потребители «мигрируют» в интернет. Чтобы «оставаться в деле» белорусским предпринимателям придется тоже выходить в онлайн, – рассказывает Илья Жуковец, начальник управления коммерции и маркетинга площадки объявлений «Куфар». – А наш проект предоставит пошаговый гайд для начала эффективной и легальной работы в сети».

Мероприятие пройдет в новом для региона формате, который совместит образовательную часть с бизнес-игрой. Квиз, созданный «МозгоБойней» и «Куфаром», поможет предпринимателям проверить свою сообразительность с помощью 35 вопросов о бизнесе, продвижении, рекламе и онлайн-технологиях, а также закрепить полученные от экспертов знания в интерактивной форме. Все участники будут разделены на команды по 4-6 человек, одна из которых и станет победителем вечера.

Финалисты получат 20 тыс. куфов, которые можно будет потратить на продвижение своего бизнеса в интернете. Такой суммы, например, хватит на то, чтобы размещать товары на «Куфаре» в течение года.

Предшествовать квизу будет выступление экспертов бизнес-школ и консалтинговых компаний. Они подскажут, как вывести бизнес в онлайн и получить заказы в интернете. Специалист Министерства по налогам и сборам поможет разобраться в типах налогах, сроках платежей и предоставляемых льготах. Каждый желающий сможет прямо на месте получить консультацию и выбрать оптимальную для него систему налогообложения.

«Ремесленники, ИП и представители среднего бизнеса, которые посетят мероприятие, получат не только полезные лайфхаки, но и реальную помощь в развитии своего дела, – пояснил Илья Жуковец. – Важно, что в проекте участвуют представители госорганов, что позволяет бизнесу и государству вести открытый диалог».

Бизнес-игра пройдет 16 ноября с 18 часов в Гродно в ресторане «Бакст». Принять в ней участие можно бесплатно, однако требуется предварительная регистрация. Всем желающим советуют поспешить, ведь количество мест ограничено. Заполнить заявку можно на странице проекта (business.kufar.by/game).

Справка

«Куфаризация» – проект, созданный крупнейшей* в Беларуси площадкой объявлений «Куфар» и интеллектуальным квизом «Мозгобойня», в который играют в 12 странах мира. Инициативу поддерживают Министерство экономики и Министерство по налогам и сборам. Цель проекта – помочь развитию сегмента малого и среднего бизнеса Беларуси, предоставить белорусским предпринимателям подсказки о том, как начать развивать свой бизнес в онлайне.

* по данным независимого исследования Gemius, август 2017