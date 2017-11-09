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"Минималку" за октябрь индексировать не будут

10.11.2017 17:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Минимальную заработную плату (МЗП) и денежные доходы белорусов за октябрь индексировать не будут, сообщили в пятницу в Минтруда и соцзащиты республики.

"Минималку" за октябрь индексировать не будут
© Sputnik / Виктор Толочко
Кому с декабря поднимут зарплаты

Для индексации минимальной заработной платы инфляция должна превысить 5% — к январю и сентябрю этого года. По последним данным, инфляция за октябрь составила всего 1,2%.

Из-за подобного размера инфляции денежные доходы индексироваться за октябрь не будут. Не поднимут и минимальную заработную плату (МЗП) — сейчас она составляет 265 рублей.

Минимальная заработная плата — государственный социальный стандарт размера оплаты труда белорусам. Этот показатель наниматели обязаны использовать в качестве низшей границы при определении зарплаты работнику.

К концу этого года уровень средней зарплаты по республике по распоряжению президента необходимо довести до уровня в 500 долларов в эквиваленте — порядка тысячи белорусских рублей. Сейчас этому требованию соответствуют только средние зарплаты в Минске.

Уже с декабря Минтруда обещает поднять на 7% зарплаты отдельным категориям бюджетников — в частности, трудящимся в сфере культуры и соцработникам.

 
Теги: Минск
 
 
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Инфляция за предыдущий месяц составила всего 1,2%, чего недостаточно для индексации МЗП.

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