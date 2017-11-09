Услуги в октябре подорожали на 2,1%

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Услуги в октябре стали дороже на 2,1%, свидетельствуют данные Белстата об инфляции в республике в предыдущем месяце.

По данным Национального статистического комитета, цены в Беларуси в среднем в октябре выросли на 1,2%.

Больше всего за месяц подорожали услуги — на 2,1%. Инфляция цен на продовольственные товары составила 1,5%, на непродовольственные товары — всего 0,5%.

В целом с начала года по октябрь инфляция в Беларуси составила 6,3%. При этом, по сравнению с январем продовольственные товары стали дороже на 7,6%, непродовольственные — на 3,1%, а услуги — на 8,4%.

Как заявили белорусские власти, сейчас уровень инфляции в Беларуси находится на рекордно низком уровне. Кроме того, положительную оценку экономике страны дает и Международный валютный фонд: по оценкам экспертов, в этом году она прибавит 1,7%, а при условии выполнения рекомендаций МВФ в среднесрочной перспективе экономика будет прибавлять по 4% ежегодно.