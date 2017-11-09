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Курс биткоина резко упал – на $1 тыс.
10.11.2017 18:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Курс самой популярной криптовалюты, биткоина, упал за двое суток на тысячу долларов США, свидетельствуют данные Coindesk.
© REUTERS/ Dado Ruvic/Illustration
По информации ресурса, в пятницу 10 ноября минимальный курс биткоина составил 6721 доллар.
В среду 8 ноября биткоин
В то же время стоимость Bitcoin Cash, криптовалюты, которая появилась при разделении традиционного биткоина (Bitcoin Classic – BTC), в пятницу показала рост на 30% – до 838 долларов.
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Стоимость Bitcoin Cash, криптовалюты, которая появилась при разделении традиционного биткоина, в пятницу показала рост на 30%
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