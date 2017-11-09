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Курс биткоина резко упал – на $1 тыс.

10.11.2017 18:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Курс самой популярной криптовалюты, биткоина, упал за двое суток на тысячу долларов США, свидетельствуют данные Coindesk.

Курс биткоина резко упал – на тыс.
© REUTERS/ Dado Ruvic/Illustration
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По информации ресурса, в пятницу 10 ноября минимальный курс биткоина составил 6721 доллар.

В среду 8 ноября биткоин достиг максимального курса за всю историю криптовалюты – 7,8 тысячи долларов, а ее капитализация составила 124 миллиардов долларов.

В то же время стоимость Bitcoin Cash, криптовалюты, которая появилась при разделении традиционного биткоина (Bitcoin Classic – BTC), в пятницу показала рост на 30% – до 838 долларов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Стоимость Bitcoin Cash, криптовалюты, которая появилась при разделении традиционного биткоина, в пятницу показала рост на 30%

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