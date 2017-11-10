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Лучших аграриев 2017 года ждет прием во Дворце независимости

10.11.2017 22:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Лучших аграриев Беларуси примут в начале следующего года во Дворце независимости, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Лучших аграриев 2017 года ждет прием во Дворце независимости
© Sputnik/ Михаил Мордасов
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Президент республики Александр Лукашенко в пятницу заслушал доклад о ходе и результатах уборочной кампании текущего года. Несмотря на ряд вопросов с оздоровлением сельскохозяйственных предприятий в целом аграрный год был удачным.

"По итогам работы за десять месяцев темп роста валовой продукции составил 102,9% во всех категориях хозяйств, в сельхозпредприятиях – 103,8%", – заявил по итогам встречи с главой государства руководитель Минсельхозпрода Леонид Заяц.

Впрочем, до сих пор в стране убрали не весь урожай: остаются на полях около 4% посевов кукурузы и около 3,5% сахарной свеклы. Причиной этому, по словам Зайца, стали сложные погодные условия.

Президент подчеркнул, что высокий вклад в развитие сектора внесли труженики села – их заслуги в начале следующего года отметят во Дворце независимости.

Концепция мероприятия с участием Лукашенко и белорусских аграриев еще разрабатывается. Возможно, пройдет оно не только в формате награждения, но и обсуждения актуальных проблем сферы. Как напомнил президент, уже сегодня закладываются основы для урожая следующего года, так что работу прекращать нельзя.

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Теги: Минск
 
 
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Показатели агропромышленного сектора в текущем году показывают рост – по словам президента, благодаря помогавшим в уборке урожая.

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