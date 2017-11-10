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Безрыбье: ввоз продукции "Белрыба" и "Витебскрыба" в РФ запрещен
10.11.2017 21:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Россельхознадзор принял решение с 14 ноября запретить ввоз на территорию РФ мороженой рыбы и морепродуктов с двух белорусских предприятий, сообщило российское ведомство в пятницу.
© Sputnik / Виктор Толочко
В ходе проверок компетентные органы РФ выявили, что в июле и августе текущего года в Рязанскую область под видом слабосоленой белорусской незаконно ввозилась замороженная рыба из Великобритании, Норвегии и Финляндии.
"В результате проверки обнаружена замороженная, сырая, неразделанная мойва, салака и скумбрия, которая не подвергалась никакой обработке, в том числе посолу, на территории Беларуси", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что указанные страны входят в перечень государств, в отношении которых в России действуют ограничения на поставки отдельных товаров.
"Россельхознадзор с 14 ноября года вводит временные ограничения на поставки в РФ рыбы и морепродуктов с предприятий ОДО "Витебскрыба" и ОАО "Белрыба", – заключили в регуляторе.
Соответствующие письма уже были направлены Россельхознадзором в правоохранительные органы и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.
КТПУП "Белрыба" является одним из крупнейших производителей копчено-провесной рыбопродукции, рыбных деликатесов и пресервов, а также импортеров мороженой рыбы и морепродуктов в Беларуси. В ассортимент продукции предприятия входит рыба холодного и горячего копчения, соленая, вяленая, пресервы из сельди, скумбрии, лососевых, всего более 400 наименований.
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Соответствующие письма уже были направлены Россельхознадзором в правоохранительные органы и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора...
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