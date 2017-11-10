МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Россельхознадзор принял решение с 14 ноября запретить ввоз на территорию РФ мороженой рыбы и морепродуктов с двух белорусских предприятий, сообщило российское ведомство в пятницу.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск ответил Россельхознадзору: все согласованные предприятия посещены

В ходе проверок компетентные органы РФ выявили, что в июле и августе текущего года в Рязанскую область под видом слабосоленой белорусской незаконно ввозилась замороженная рыба из Великобритании, Норвегии и Финляндии.

"В результате проверки обнаружена замороженная, сырая, неразделанная мойва, салака и скумбрия, которая не подвергалась никакой обработке, в том числе посолу, на территории Беларуси", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что указанные страны входят в перечень государств, в отношении которых в России действуют ограничения на поставки отдельных товаров.

"Россельхознадзор с 14 ноября года вводит временные ограничения на поставки в РФ рыбы и морепродуктов с предприятий ОДО "Витебскрыба" и ОАО "Белрыба", – заключили в регуляторе.

Соответствующие письма уже были направлены Россельхознадзором в правоохранительные органы и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

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КТПУП "Белрыба" является одним из крупнейших производителей копчено-провесной рыбопродукции, рыбных деликатесов и пресервов, а также импортеров мороженой рыбы и морепродуктов в Беларуси. В ассортимент продукции предприятия входит рыба холодного и горячего копчения, соленая, вяленая, пресервы из сельди, скумбрии, лососевых, всего более 400 наименований.