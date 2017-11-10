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"Черный" курс доллара в Венесуэле превысил 50 тысяч боливаров

10.11.2017 21:04 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Курс доллара США на "черном" рынке Венесуэлы в пятницу превысил психологическую отметку в 50 тысяч боливаров.

"Черный" курс доллара в Венесуэле превысил 50 тысяч боливаров
© Pixabay
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Сейчас курс национальной валюты на неофициальном рынке составляет 52,1 тысячи боливаров (в середине октября текущего года – 34,1 тысячи). Официальный курс по-прежнему — 11,3 тысячи.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране вводится купюра достоинством 100 тысяч боливаров. Кроме того, в шестой раз за год была повышена минимальная зарплата – до 177,5 тысячи боливаров. В долларах размер зарплаты упал из-за роста курса американской валюты на "черном рынке".

В настоящее время в Венесуэле действуют несколько курсов нацвалюты к доллару: официальный, "черного рынка" и курс, который предлагают уличные менялы.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В настоящее время в Венесуэле действуют несколько курсов нацвалюты к доллару: официальный, "черного рынка" и курс, который предлагают уличные менялы.

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