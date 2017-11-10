МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Курс доллара США на "черном" рынке Венесуэлы в пятницу превысил психологическую отметку в 50 тысяч боливаров.

Сейчас курс национальной валюты на неофициальном рынке составляет 52,1 тысячи боливаров (в середине октября текущего года – 34,1 тысячи). Официальный курс по-прежнему — 11,3 тысячи.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране вводится купюра достоинством 100 тысяч боливаров. Кроме того, в шестой раз за год была повышена минимальная зарплата – до 177,5 тысячи боливаров. В долларах размер зарплаты упал из-за роста курса американской валюты на "черном рынке".

В настоящее время в Венесуэле действуют несколько курсов нацвалюты к доллару: официальный, "черного рынка" и курс, который предлагают уличные менялы.