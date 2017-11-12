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ЕП: страны ЕС должны будут выплатить за Великобританию долг за Brexit
13.11.2017 09:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Великобритания должна будет выплатить при выходе из Евросоюза не менее 60 миллиардов евро, заявил председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни в интервью местным СМИ.
"По моему мнению, это должны быть как минимум 60 миллиардов евро", — заявил Таяни.
По словам Таяни, в случае отказа Лондона от выплаты этой суммы долг придется гасить гражданам других стран ЕС.
© REUTERS/ STEFAN WERMUTH
Как отметил глава ЕП, к
По мнению Таяни, большинство британцев уже пожалело о принятом ранее решении относительно Brexit. Он обратил внимание также и на то, что Евросоюз не имеет представления, по какой модели Великобритания собирается выстраивать дальнейшие отношения с ЕС.
Brexit и его цена
Решение о выходе из ЕС было
В начале ноября правительство страны решило утвердить законодательно дату и время выхода из ЕС. По словам главы британского министерства по Brexit Дэвида Дэвиса, это дополнение необходимо, чтобы "исключить любое недоразумение по поводу того, что такое "день выхода" и что он значит".
Ранее выход Великобритании из ЕС
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По мнению председателя Европарламента Антонио Таяни, Великобритания должна выплатить Евросоюзу при выходе из ЕС как минимум 60 милиардов евро, а в случае отказа от...
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