ЕП: страны ЕС должны будут выплатить за Великобританию долг за Brexit

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Великобритания должна будет выплатить при выходе из Евросоюза не менее 60 миллиардов евро, заявил председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни в интервью местным СМИ.

"По моему мнению, это должны быть как минимум 60 миллиардов евро", — заявил Таяни.

По словам Таяни, в случае отказа Лондона от выплаты этой суммы долг придется гасить гражданам других стран ЕС.



© REUTERS/ STEFAN WERMUTH Brexit и белорусы: теперь выйти замуж можно лишь за богатого британца

Как отметил глава ЕП, к установленному Великобританией сроку выхода страны из ЕС (29 марта 2019 года) "возможен только в том случае, если удастся до конца текущего года достигнуть рамочного соглашения по трем важным пунктам": обеспечение прав граждан стран ЕС в Великобритании, решение вопросов границ между Ирландией и Северной Ирландией и выплат Евросоюзу.

По мнению Таяни, большинство британцев уже пожалело о принятом ранее решении относительно Brexit. Он обратил внимание также и на то, что Евросоюз не имеет представления, по какой модели Великобритания собирается выстраивать дальнейшие отношения с ЕС.

Brexit и его цена

Решение о выходе из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Весной текущего года Британия запустила процедуру Brexit, передав соответствующий документ главе Евросовета Дональду Туску.

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В начале ноября правительство страны решило утвердить законодательно дату и время выхода из ЕС. По словам главы британского министерства по Brexit Дэвида Дэвиса, это дополнение необходимо, чтобы "исключить любое недоразумение по поводу того, что такое "день выхода" и что он значит".

Ранее выход Великобритании из ЕС оценивался в сумму 40 миллиардов евро.