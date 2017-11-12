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Медведев пригласил участников АСЕАН на ЧМ-2018 в Россию

13.11.2017 09:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Дмитрий Медведев обратился к участникам делового и инвестиционного саммита АСЕАН , собравшего более 800 делегатов из мира бизнеса и политики, с приглашением посмотреть на футбольные состязания, запланированные в России в 2018 году.

Медведев пригласил участников АСЕАН на ЧМ-2018 в Россию
© REUTERS/ Erik De Castro
ЧП на церемонии встречи лидеров саммита АСЕАН

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Москве. Подробности — в материалах Sputnik>>  

"Мы готовимся к чемпионату мира по футболу, который пройдет у нас в следующем году. Пользуясь возможностью, хочу пригласить всех присутствующих в этом зале посмотреть на футбольные состязания, которые состоятся в нашей стране", — сказал Медведев, выступая на сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017.

При этом, говоря об крупных инфраструктурных проектах, которые были реализованы в рамках подготовки к ЧМ-2018, российский премьер отметил готовность Москвы к реализации совместных проектов в сфере инфраструктуры со странами АСЕАН.

"С учетом нашей огромной территории развитие инфраструктуры имеет для России ключевое значение, и мы готовы предоставить свои инфраструктурные возможности всем государствам АСЕАН. Причем это не только аэропорты, но и морские терминалы, железная дорога, автомобильные дороги, трубопроводный транспорт и высокоскоростные каналы связи", — сказал Медведев.

При этом глава российского правительства с сожалением констатировал, что не все возможности  реализованы по сравнению с тем потенциалом, который есть.

"Товарооборот между РФ и экономическим сообществом АСЕАН не так велик, как мы бы хотели. Он колеблется в размерах до 15 миллиардов долларов в год", — сказал Медведев.

В числе проектов, в которых российская сторона видит большой потенциал, он назвал развитии Севморпути.

"Мы реконструировали крупные дороги в нашей стране — Байкало-Амурская, Транссибирская железнодорожные магистрали, которые связывают Европу с Азией… Все эти возможности могут быть использованы нашими партнёрами из АСЕАН", — отметил Медведев.

 
Теги: Минск
 
 
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