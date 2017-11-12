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Пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия пройдет в пресс-центре БЕЛТА 15 ноября
13.11.2017 10:08 — Новости Экономики | БелТА
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца состоится в пресс-центре БЕЛТА 15 ноября в 11.00.
Накануне профессионального праздника - Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса - министр проанализирует работу отрасли в текущем году и обозначит основные направления дальнейшего развития.
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Пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия пройдет в пресс-центре БЕЛТА 15 ноября
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца состоится в пресс-центре БЕЛТА 15 ноября в 11.00. ...
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