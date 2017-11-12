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Пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия пройдет в пресс-центре БЕЛТА 15 ноября

13.11.2017 10:08 — Новости Экономики | БелТА  
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Пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия пройдет в пресс-центре БЕЛТА 15 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца состоится в пресс-центре БЕЛТА 15 ноября в 11.00.

Накануне профессионального праздника - Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса - министр проанализирует работу отрасли в текущем году и обозначит основные направления дальнейшего развития.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца состоится в пресс-центре БЕЛТА 15 ноября в 11.00. ...

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