Кобяков: правительство Беларуси продолжит всемерно поддерживать предпринимательство

Андрей Кобяков

13 ноября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Правительство Беларуси будет и далее всемерно поддерживать предпринимательство. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на открытии VII Международного форума предпринимательства, который проходит в рамках Всемирной недели предпринимательства в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство будет и дальше всемерно поддерживать развитие предпринимательства, реализовывать на практике новые формы и механизмы взаимодействия государства и бизнеса", - сказал Андрей Кобяков. По его словам, будут поддерживаться инициативы частного сектора по продвижению и повсеместному распространению идей предпринимательства путем участия в формировании открытого диалога бизнеса и власти.

"Роль предпринимательства в национальной экономике, создании новых рабочих мест и устойчивом социальном развитии высока. Этот сегмент экономики способен быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка, генерировать и в короткий срок воплощать инновационные идеи в реальные проекты, занимать новые ниши на рынках товаров и услуг, расширять свое присутствие на внешних рынках", - отметил Андрей Кобяков.

Правительство крайне заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса. "В этом секторе трудится треть всех занятых в экономике. Это уже немало. Но потенциал для дальнейшего развития и роста огромный, и мы намерены его использовать", - заверил Андрей Кобяков.

Руководитель правительства подчеркнул, что безусловным приоритетом государства является решение задач по повышению интереса к предпринимательской деятельности, созданию возможностей для развития малых и средних компаний, формирования на их базе точек экономического роста и повышения конкурентоспособности страны. В этих целях в Беларуси созданы различные преференциальные режимы, сферы деятельности которых обширны - от стимулирования высокотехнологичных и экспортоориентированных производств до комплексного развития регионов страны.

"Мы активно стимулируем создание компаний в малых городских поселениях и сельской местности. Правительство постоянно работает над улучшением условий ведения бизнеса. Инструменты экономической политики направлены на поддержание добросовестной конкуренции, стимулирование создания новых рабочих мест в сфере производства товаров и услуг за счет привлечения прежде всего частных инвестиций", - констатировал премьер-министр.

Андрей Кобяков напомнил, что в настоящее время реализуется комплекс мер по раскрепощению деловой инициативы. "В этом году мы делаем очередной шаг по максимальной либерализации предпринимательской деятельности. В тесном взаимодействии с предпринимательским сообществом подготовлен пакет десяти проектов нормативных правовых актов. Восемь из них уже подписаны главой государства, два документа находятся на его рассмотрении. Серьезно реформирована контрольно-надзорная деятельность - акцент в работе перенесен на профилактическую составляющую. Введен институт налоговых консультантов. У предпринимателей появилась возможность получить профессиональный совет у специалиста, который несет ответственность за свои рекомендации", - рассказал он.

Премьер-министр проинформировал, что радикально сокращается объем обязательных требований санитарных и экологических норм, технических стандартов. Существенно упрощаются условия начала работы предпринимателей, расширяются возможности для доступа к финансовым ресурсам. По инициативе правительства создан институт малого и среднего предпринимательства - Банк развития. "Через этот канал инициативные предприниматели могут на конкурсной основе получить долгосрочные кредиты на привлекательных условиях для реализации своих инвестиционных проектов", - добавил Андрей Кобяков.

Всемирная неделя предпринимательства проходит в седьмой раз в Беларуси с 13 по 19 ноября. Тема в этом году - стартапы. Открыл неделю VII Международный форум предпринимательства, посвященный теме "Синергия. Стартапы и корпорации". На форуме обсуждаются новые инновационные стратегии бизнеса, финансовые инструменты для поддержки бизнеса и т.д. В программе недели также детский фестиваль "Я - будущий предприниматель" и День инвестора, который будет насыщен лекциями и практическими мастер-классами для инвесторов и бизнес-ангелов.

Всемирная неделя предпринимательства проводится более чем в 160 странах мира и помогает 20 млн людей реализовать свой потенциал благодаря участию в 95 тыс. мероприятий. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства в 2011 году и стала 137-й страной - участницей крупнейшей предпринимательской инициативы в мире.-0-