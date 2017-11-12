Кобяков обещает всемерную поддержку предпринимательства

Правительство Беларуси будет и далее всемерно поддерживать предпринимательство, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 13 ноября на открытии VII Международного форума предпринимательства, который проходит в рамках Всемирной недели предпринимательства в Беларуси.

"Роль предпринимательства в национальной экономике, создании новых рабочих мест и устойчивом социальном развитии высока. Этот сегмент экономики способен быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка, генерировать и в короткий срок воплощать инновационные идеи в реальные проекты, занимать новые ниши на рынках товаров и услуг, расширять свое присутствие на внешних рынках", - сказал он, передает БелТА .

По его словам, правительство крайне заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса, так как в этом секторе трудится треть всех занятых в экономике. «Потенциал для дальнейшего развития и роста огромный, и мы намерены его использовать», - подчеркнул премьер.

В свою очередь председатель правления Банка развития Сергей Румас заявил, что банк планирует расширить линейку кредитов для малого и среднего бизнеса в начале 2018 года. "Предприниматели смогут обратиться в банки-партнеры за доступными долгосрочными валютными кредитами", - сказал он.

По его словам, с начала действия программы по развитию предпринимательства Банк развития через банки-партнеры профинансировал 1,3 тыс. проектов на общую сумму 360 млн рублей.

Напомним, что Восемь из десяти документов по раскрепощению бизнеса уже подписаны . Об этом рассказал первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский на пятой конференции в рамках Кастрычніцкага эканамічнага форуму в Минске 2−3 ноября.