Лукашенко предложил помощь Калининграду в подготовке к ЧМ-2018

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым предложил помочь калининградцам с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году.



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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

"Если нужна помощь, можем оказать. И не только строительством, но, как когда-то мы в Сочи делали, и транспортом. Мы можем поставлять вам и готовые металлоконструкции, и цемент, и другие материалы для строительства", — предложил он.

Первый тестовый матч на стадионе в Калининграде, который примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года, планируется провести 17 марта. Всего в марте-апреле здесь пройдут три тестовых матча.



© Sputnik/ Алексей Филиппов Строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский "Стадион Калининград"

Стадион к чемпионату мира-2018 на 35 тысяч зрителей строится на острове Октябрьский в Калининграде. На арене пройдут четыре матча группового этапа: 16, 22, 25 и 28 июня. Октябрьский в довоенное время считался самым сложным в плане обустройства районом Кенигсберга из-за постоянных подтоплений. При инженерной подготовке территории было проведено осушение участка острова Октябрьский, а на месте строительства будущего стадиона к ЧМ-2018, вырублены деревья и уложен специальный геотекстиль на грунт площадки.



© Sputnik/ Алексей Филиппов На строительстве "Стадиона Калининград" к чемпионату мира по футболу 2018 года на острове Октябрьский в Калининграде

Территорию острова Октябрьский оснастят системой видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", контракт на установку должен быть заключен к середине ноября. Внедрение комплекса является важной частью подготовки региона к проведению ЧМ-2018.

Калининградский аэропорт Храброво в рамках подготовки к проведению в регионе матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в ноябре закупил аварийно-спасательное оборудование для эвакуации самолетов, рассказала журналистам помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун. Подфюзеляжный ложемент представляет собой платформу, которая предназначена для буксировки аварийного воздушного судна с поврежденной носовой стойкой шасси. Аварийный настил предназначен для перемещения самолета, шасси которого находятся на мягком грунте.