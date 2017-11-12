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Биржа криптовалют откроется в Беларуси

13.11.2017 17:07 — Новости Экономики | БДГ  
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Биржа будет первой централизованной криптобиржей на территории ЕАЭС, однако подробности организаторы не сообщают.

Известно, что открытие ее планируется весной 2018 года, а торги будут вестись на ресурсе exrate.by. На бирже можно будет легально вводить и выводить фиатные средства, а также вести торги и с помощью белорусского рубля, пишет «Российская газета».

Теоретически это может серьезно упростить процедуру обмена криптовалют на обычные деньги, поскольку сейчас они обналичиваются через перевод в биткоин, вспомогательные сервисы и электронные кошельки. 

В даннное время на сайте функционирует только обратный отсчет до старта торгов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биржа будет первой централизованной криптобиржей на территории ЕАЭС, однако подробности организаторы не сообщают.

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