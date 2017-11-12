Биржа криптовалют откроется в Беларуси

Биржа будет первой централизованной криптобиржей на территории ЕАЭС, однако подробности организаторы не сообщают.

Известно, что открытие ее планируется весной 2018 года, а торги будут вестись на ресурсе exrate.by. На бирже можно будет легально вводить и выводить фиатные средства, а также вести торги и с помощью белорусского рубля, пишет «Российская газета» .

Теоретически это может серьезно упростить процедуру обмена криптовалют на обычные деньги, поскольку сейчас они обналичиваются через перевод в биткоин, вспомогательные сервисы и электронные кошельки.

В даннное время на сайте функционирует только обратный отсчет до старта торгов.