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Биржа криптовалют откроется в Беларуси
13.11.2017 17:07 — Новости Экономики | БДГ
Биржа будет первой централизованной криптобиржей на территории ЕАЭС, однако подробности организаторы не сообщают.
Известно, что открытие ее планируется весной 2018 года, а торги будут вестись на ресурсе exrate.by.
На бирже можно будет легально вводить и выводить фиатные средства, а также вести торги и с помощью белорусского рубля, пишет
Теоретически это может серьезно упростить процедуру обмена криптовалют на обычные деньги, поскольку сейчас они обналичиваются через перевод в биткоин, вспомогательные сервисы и электронные кошельки.
В даннное время на сайте функционирует только обратный отсчет до старта торгов.
Напомним, ранее в Нацбанке Беларуси заявили, что регулятор не рассматривает
Позже в БВФБ сообщили, что с 15 ноября на Белорусской валютно-фондовой бирже любой гражданин сможет
Курс биткоина 9 ноября
Справка БДГ
Биткоин (криптовалюта) – это виртуальная валюта, существующая только в интернете в виде цифрового секретного кода. Криптовалюта независима ни от какого регулятора и не подвержена дефолтам. Наиболее распространенной криптовалютой считается биткоин. Платежи биткоинами переводятся без посредников-платежных систем (Виза, Мастерард) напрямую продавцу.
Все операции в криптовалюте фиксируются в блокчейне – специальной базе данных, где можно увидеть каждый счет, но никак на него повлиять невозможно. Система блокчейна уже используется крупными компаниями в сфере логистики, бухгалтерии, промышленности.
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Биржа будет первой централизованной криптобиржей на территории ЕАЭС, однако подробности организаторы не сообщают. Известно, что открытие ее планируется весной 2018...
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