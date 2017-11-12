Биржа криптовалют откроется в Беларуси

Биржа будет первой централизованной криптобиржей на территории ЕАЭС, однако подробности организаторы не сообщают.

Известно, что открытие ее планируется весной 2018 года, а торги будут вестись на ресурсе exrate.by.

На бирже можно будет легально вводить и выводить фиатные средства, а также вести торги и с помощью белорусского рубля, пишет «Российская газета» .

Теоретически это может серьезно упростить процедуру обмена криптовалют на обычные деньги, поскольку сейчас они обналичиваются через перевод в биткоин, вспомогательные сервисы и электронные кошельки.

В даннное время на сайте функционирует только обратный отсчет до старта торгов.

Напомним, ранее в Нацбанке Беларуси заявили, что регулятор не рассматривает расчеты в криптовалюте .

Позже в БВФБ сообщили, что с 15 ноября на Белорусской валютно-фондовой бирже любой гражданин сможет торговать валютой . Биржа заявила также, что готова стать криптобиржей и уже начинает работать с технологией блокчейн.менять коды

Курс биткоина 9 ноября вырос до 7,8 тысяч долларов в связи с отказом разработчиков менять программный код, однако уже через два дня он упал на 30% - по мнению экспертов, это произошло с повышением внимания инвесторов к другой валюте.

Справка БДГ

Биткоин (криптовалюта) – это виртуальная валюта, существующая только в интернете в виде цифрового секретного кода. Криптовалюта независима ни от какого регулятора и не подвержена дефолтам. Наиболее распространенной криптовалютой считается биткоин. Платежи биткоинами переводятся без посредников-платежных систем (Виза, Мастерард) напрямую продавцу.

Все операции в криптовалюте фиксируются в блокчейне – специальной базе данных, где можно увидеть каждый счет, но никак на него повлиять невозможно. Система блокчейна уже используется крупными компаниями в сфере логистики, бухгалтерии, промышленности.