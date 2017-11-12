13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

"В среду, 15 ноября, истекает срок уплаты гражданами налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности (имущественные платежи)", - подчеркнули в ведомстве.

По состоянию на 1 октября на учете в налоговых органах состоит 2,77 млн физических лиц, являющихся плательщиками имущественных налогов. "Согласно законодательству льготы по таким налогам в виде полного освобождения от уплаты указанных платежей предоставлены более 46% от общего количества плательщиков. Из них наибольшее количество приходится на лиц, имеющих право на льготы в связи с достижением пенсионного возраста или по инвалидности, а также проживающих и работающих в сельской местности", - рассказали в пресс-службе.

С учетом предоставленных льгот в 2017 году имущественные платежи предъявлены к уплате 1,5 млн физических лиц. В 2016 году они были предъявлены к уплате 1,48 млн физических лиц.

Произвести уплату налогов и арендную плату можно в безналичном порядке (в том числе через платежную систему ЕРИП) либо путем внесения суммы налога наличными в банк, налоговый орган, поселковый, сельский исполнительный и распорядительный орган либо оператору почтовой связи. Более подробную информацию граждане могут получить в налоговом органе по месту жительства либо по месту нахождения объекта недвижимости (земельного участка).-0-