﻿ Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября

13.11.2017 17:49 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

"В среду, 15 ноября, истекает срок уплаты гражданами налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности (имущественные платежи)", - подчеркнули в ведомстве.

По состоянию на 1 октября на учете в налоговых органах состоит 2,77 млн физических лиц, являющихся плательщиками имущественных налогов. "Согласно законодательству льготы по таким налогам в виде полного освобождения от уплаты указанных платежей предоставлены более 46% от общего количества плательщиков. Из них наибольшее количество приходится на лиц, имеющих право на льготы в связи с достижением пенсионного возраста или по инвалидности, а также проживающих и работающих в сельской местности", - рассказали в пресс-службе.

С учетом предоставленных льгот в 2017 году имущественные платежи предъявлены к уплате 1,5 млн физических лиц. В 2016 году они были предъявлены к уплате 1,48 млн физических лиц.

Произвести уплату налогов и арендную плату можно в безналичном порядке (в том числе через платежную систему ЕРИП) либо путем внесения суммы налога наличными в банк, налоговый орган, поселковый, сельский исполнительный и распорядительный орган либо оператору почтовой связи. Более подробную информацию граждане могут получить в налоговом органе по месту жительства либо по месту нахождения объекта недвижимости (земельного участка).-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам. "В среду,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Биржа криптовалют откроется в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика