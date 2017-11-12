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Беларусь презентовала потенциал "Великого камня" в Сингапуре

13.11.2017 15:58 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь презентовала потенциал "Великого камня" в Сингапуре
Василий Матюшевский во время выступления

13 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь презентовала в Сингапуре потенциал Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии в Китае.

Мероприятие состоялось на инвестиционном форуме Belarus Calling Asia, посвященном сотрудничеству стран Азиатского региона с Беларусью в финансово-инвестиционной сфере. Во время мероприятия основное внимание было уделено представлению инвестиционного климата Беларуси. Этой теме было посвящено и выступление первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского. Кроме того, выступили руководители Министерства торговли и промышленности, Министерства национального развития Сингапура.

На полях форума подписаны соглашения в торгово-инвестиционной сфере между белорусскими и азиатскими партнерами, в том числе на присвоение Беларуси суверенного рейтинга по китайской национальной шкале для размещения ценных бумаг на финансовом рынке Китая в юанях, по вхождению нового резидента в индустриальный парк "Великий камень", по развитию китайской компанией в Беларуси проекта "Каршеринг - машины для общего пользования", на поставку крупных партий молочных продуктов и мяса птицы в Китай, а также натурального каучука для производства шин из Сингапура в Беларусь.

Форум был организован посольством Беларуси в КНР при содействии Банка развития Республики Беларусь, Национального агентства инвестиций и приватизации, представительства ОАО "Белшина" в Сингапуре, белорусского посольства в Индонезии. В мероприятии приняли участие ведущие азиатские торговые и инвестиционные компании, финансовые институты, установившие прямые контакты с белорусскими коллегами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь презентовала в Сингапуре потенциал Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщили БЕЛТА...

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