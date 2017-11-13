Беларусь поможет Калининградской области в мелиорации

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Беларусь и Калининградская область намерены нарастить двусторонний товарооборот до 500 миллионов долларов в год, такое заявление было сделано в ходе встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.



© Sputnik/ Ирина Белова Лукашенко предложил помощь Калининграду в подготовке к ЧМ-2018

В последние годы двусторонний товарооборот снизился с 315 миллионов долларов в 2014 году до 190 миллионов в 2016-м. В Калининградской области проживает около 100 тысяч этнических белорусов, и экономические регион исторически был тесно связан с Беларусью.

"Всегда считал Калининградскую область родной. Мы ее в обиду не дадим, белорусы всегда отвечали за эту область, это наша родная область, и мы всегда считали ее своей. Вы должны знать, что мы всегда подставим плечо, вы всегда можете найти поддержку у своих родных людей", – отметил Лукашенко во время встречи с губернатором.

В текущем году это уже седьмой раз, когда президент Беларуси встречается с главами российских регионов. Лукашенко предложил губернатору Калининградской области, несмотря на небольшие абсолютные цифры в товарообороте, помощь в ряде вопросов. Алиханов отметил, что был бы благодарен за содействие в сфере мелиорации и промышленного садоводства.

"Мы в любую точку в течение месяца можем перебросить все мощности", – отметил президент, обсуждая совместные проекты в области строительства.

В Калининграде планируют возвести белорусский квартал, а товарооборот планируется наращивать, делая упор на несколько сфер, – медицину, промышленность, строительство и сельское хозяйство. Расширить присутствие в области планирует и "Белкоммунмаш", который уже поставляет различные транспортные средства в регион.