МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Национальный банк Беларуси предложил коммерческим банкам страны представить регулятору сведения о размерах заработных плат своих руководителей и топ-менеджеров первого звена, а также некоторые другие сведения об их доходах, сообщили Sputnik представители белорусских банков.

В 2015 году, после очередной разовой девальвации белорусского рубля, Нацбанк был вынужден поднять в несколько раз размер ставки рефинансирования, что практически свело на нет доступность кредитов для промышленных предприятий. Снижалась ставка медленно, и кредитование реального сектора экономики долгое время оставалось проблематичным. На этом фоне финансовые власти страны заявили, что недоступность кредитов обусловлена жесткой процентной политикой банков: стремясь к получению максимальной прибыли ради зарплат и бонусов, банковские учреждения намеренно завышают ставки по кредитам.



© Sputnik / Виктор Толочко Кому с декабря поднимут зарплаты

Раскрыть тайну годовых бонусов

Как пояснили Sputnik представители коммерческих банков, Нацбанк попросил представить сведения не только о размерах заработной платы руководителей и менеджеров высшего звена, но также и данные о размерах их годовых бонусов и премий.

Одновременно с этим регулятор запросил данные об основных показателях эффективности работы банков, в том числе об их прибыли, величине активов и пассивов, размере нормативного капитала и обязательных резервных активов.

При этом Нацбанк потребовал, чтобы такие сведения были предоставлены как за девять месяцев этого года, так и за 2015-2016 годы.

Президент вернется к теме "жирных котов"

Собеседник Sputnik уточнил, что, как ожидается, в ноябре на уровне главы государства состоится совещание по некоторым вопросам банковской деятельности в стране.

"Запрошенная Нацбанком информация должна быть представлена в рамках подготовки к этому совещанию", — уточнил представитель банковского сектора.

Как ранее сообщал Sputnik, в конце 2015 года Лукашенко снова напомнил банкам о необходимости снижать стоимость ресурсов для реального сектора экономики.



© Sputnik / Виктор Толочко Калинин рассказал, кто отстает от графика по росту зарплат

Ранее глава государства называл коммерческие банки "жирными котами" и требовал "снять всякий жир вплоть до доведения конкретных показателей по зарплате и оплате труда в зависимости от того, сколько они привезли в страну дешевых денег".

Президент также высказывался и на тему того, что зарплата руководителей и топ-менеджеров коммерческих банков должна соответствовать заработной плате сотрудников Нацбанка, которые занимают аналогичные должности.

Летом 2016 года это предложение главы государства обсуждалось очень активно в банковском сообществе. Тогда финансисты высказывали мнения о том, что последствиями такого решения станут отток квалифицированных кадров из банковской сферы и ухудшение вследствие этого эффективности работы коммерческих банков.

Есть ли основания для уравниловки?

Требования уравнять зарплаты руководителей комбанков с зарплатами государственных банкиров были сделаны на основании финансовых итогов работы банковской сферы в 2015 году. Тогда прибыль комбанков в долларовом выражении сократилась у всех входящих в ТОП-10 банков страны более чем в два раза и составила 315 миллионов долларов. В рублевом выражении прибыль показала падение почти на четверть.

При этом, как свидетельствует статистика Нацбанка, в большей степени проблемы затронули крупные банки с государственным капиталом: они потеряли в валютной прибыли половину и даже больше.

Банки с российским капиталом по итогам 2015 года снизили валютную прибыль примерно на 15-30%.

Основными причинами падения прибыли стали рост проблемной задолженности и одновременное увеличение, в связи с этим, размера страховых резервов для покрытия убытков по "плохим кредитам".

Еще одной причиной падения прибыли стали административные ограничения Нацбана по величине депозитных ставок.

Ситуация 2017 года не выглядит столь драматичной: недавно Нацбанк отчитался, что доля проблемных кредитов в банковском секторе постепенно сокращается. Кроме того, регулятор подчеркивал, что не видит в большом объеме "плохих кредитов" существенной угрозы для стабильности банковской системы.

Тревожные звоночки

Как сообщил в беседе со Sputnik представитель банковского сектора, в феврале этого года Нацбанк на совещании уже поднимал вопрос о зарплатах руководителей. Также отмечалось, что госорганы предлагают директивно ограничить зарплаты руководителей уровнем оклада главы Нацбанка.

Пока это предложение не реализовано, однако есть основания предполагать, что государство намерено впредь более пристально присматриваться к тому, сколько получают ведущие финансисты страны.

Косвенно об этом свидетельствует обращение в августе 2017 года к банкам со стороны министерства антимонопольного регулирования и торговли. Тогда в МАРТ заявили, что банки должны представить "исчерпывающую" информацию об уровнях закупки аудиторских услуг. По мнению министерства, аудиторские отчеты и проверки должны стать более прозрачными, а для аудиторов необходимо создать такие условия, чтобы они не боялись представлять и негативные отчеты. Также, посчитали в МАРТ, нужно сделать все для того, чтобы банки не могли выбирать того аудитора, который будет относиться к ним благосклоннее других.

В конечном итоге все эти действия были направлены на то, чтобы аудиторы выявляли скрытые риски у банков, манипуляции с различными счетами, действия с прибылью, формированием отчислений на бонусы топ-менеджерам и другие расходы.

Тогда банковское сообщество негативно отреагировало на требования МАРТ. В банках указали на их несоответствие законодательству, а также и на то, что в случае реализации таких предложений "аудиторы превратятся в следователей".

Зарплаты вырастут, но не у всех?

Ранее президент Беларуси поставил задачу к концу этого года довести среднюю зарплату по стране до тысячи рублей, не прибегая при этом к выплате «незаработанных денег». Недавно Минтруда и соцразвития отчиталось, что в целом график роста зарплат выполняется, хотя по отдельным регионам есть проблемы.

В то же время, сейчас выше установленной президентом планки зарплаты получают в основном жители Минска, в разрезе отраслей высоким уровнем доходов могут похвалиться только представители ИТ-сектора, авиатранспорта, нефтяники, фармацевты и некоторые другие, в том числе и представители финансовой сферы.



© Sputnik / Виктор Толочко Кочанова потребовала сдать все долгострои Минска в 2018-м

Если предложения по уравниванию зарплат в коммерческих банках будут реализованы, это означает, что в первую очередь в доходах потеряют руководители коммерческих банков.

Пока сложно сказать, какие решения будут приняты на уровне главы государства.

Однако уже сегодня эксперты прогнозируют, что такие решения могут привести к тому, что руководители банков с иностранным капиталом будут стремиться получать основную часть бонусов за пределами страны, а следовательно, и тратить их там же.

Руководители госбанков такой возможности будут лишены, а значит, начнут искать возможности сменить работу.

И тот, и другой варианты не несут с собой никакого экономического обоснования, зато, на фоне зарплат в других отраслях, несут вполне определенный социальный посыл.

В то же время эксперты считают, что государство, рассматривая проблемы банковской отрасли, должно думать, в первую очередь, о более насущных проблемах и решать другие задачи: вопросы проблемных активов, доступность кредитов для реального сектора, улучшение привлекательности вкладов физлиц, "цифровизация" банковской сферы.