МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо согласовать планы по цифровизации и создать единый рынок алкоголя, считают участники заседания Консультативного совета по взаимодействию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Делового совета ЕАЭС.



© Sputnik/ Максим Блинов Панкин: страны ЕАЭС должны дать больше полномочий Евразийской комиссии

"Цифровая угроза" для ЕАЭС

Главный приоритет цифрового направления для ЕАЭС – разработка единой системы, с помощью которой государства-члены союза смогут следить за товарооборотом своих партнеров.

Пример подобного проекта в меньшем масштабе – Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС). С ее помощью Армения, Беларусь, Казахстан и Россия совместно контролируют оборот алкогольсодержащей и табачной продукции на своих территориях.

Все пять стран-участниц союза разрабатывают национальные цифровые программы. Россия уже утвердила ее, Казахстан сделает это до конца 2017 года, Армения и Кыргызстан готовят свои проекты цифровизации, президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ о цифровой политике.

"Опасность заключается в следующем: если каждая страна будет разрабатывать свою цифровую повестку без согласования с партнерами из ЕЭАС, возникнут новые проблемы и препятствия для гармонизации рынков. Это может привести к развалу нашего союза. Мы должны проводить согласованную политику цифровизации", – отметил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Инициативы и вызовы

По словам Саркисяна, вскоре правительство Армении предоставит на рассмотрение Комиссии проект единой системы счетов-фактур. Такое нововведение облегчит процесс документооборота между странами-участницами ЕАЭС.

С предложением для ЕАЭС выступил председатель белорусского Союза некоммерческих организаций "Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)" Анатолий Харлап.

"Мы предлагаем провести в Минске масштабный форум для представителей цифровых рынков ЕАЭС и Европейского союза весной 2018 года. Наша инициатива уже поддержана правительством Беларуси. Надеемся на поддержку коллег из Евразийской экономической комиссии", – сказал он.

Цифровая повестка – это вызов для стран-участниц союза и уникальный шанс прийти к согласованным решениям, считает Саркисян. Если это удастся, то и другие наднациональные проекты будут реализовываться успешней и быстрее.

Страсти по алкоголю

У истории с алкоголем на общем рынке ЕАЭС уже выросла борода, пошутил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Союза Тимур Жаксылыков. Обсуждение этого вопроса началось еще в 2012 году, но общего решения так и не принято.

Камень преткновения здесь – акцизный налог, который составляет свыше 50% от конечной цены алкоголя. В разных странах ставки акцизов отличаются в два и три раза, следовательно, и цены на конечный продукт разные. Перепады цен стимулируют "черные рынки" сбыта продукции, что не идет на пользу легальным производителям.

Положение казахского рынка алкоголя описал президент ассоциации добросовестных производителей и продавцов алкогольной продукции Казахстана ("Каз-Алко") Амиржан Калиев.

"Для казахстанских производителей сейчас закрыты рынки России и Беларуси, при этом наш рынок для этих стран открыт. За это время импорт российской и белорусской водки на рынок Казахстана вырос в десятки раз. Объем отечественной алкогольной продукции упал на 28% за последние три года", – сообщил он.

Три пути для акциза

Сейчас коллегами из ЕАЭС обсуждаются три пути гармонизации акцизных ставок: "коридор", введение равного налога и установка минимума.

Первый вариант предполагает, что страны-участницы постепенно идут к общей ставке. При этом у разных стран предусматриваются разные отклонения от "общего курса". "Коридор" этих отклонений у Казахстана, России и Беларуси предусмотрен небольшой, у Армении и Кыргызстана он больше. Сейчас налоги у кыргизских и армянских производителей алкоголя самые низкие в ЕАЭС, поэтому поднять их до общего уровня труднее.

Недавно российская сторона предложила одномоментно ввести единую ставку без всякой постепенности. В таком случае больше всех рискуют те страны, у которых сейчас ставки наименьшие. В них почти неизбежно вырастет "черный рынок".

Третий вариант решения "акцизного вопроса" – введение минимальной ставки. Таким путем пошли государства Европейского союза. Они установили предел акцизного налога, ниже которого страны отклоняться не могут.

Все представители стран-участниц ЕАЭС, кроме России, в ходе заседания оговорились, что готовы реализовать постепенный проект гармонизации.

"Позиция четырех стран согласована, единственный выход из ситуации – "коридор". Сейчас "мяч" находится на "поле" Российской Федерации. Если ее правительство не согласится с этим решением, это будет означать отказ от единого рынка. Все остальные страны-участницы ЕАЭС пошли на компромисс. Российское предложение установить единую ставку акцизов означает, что у нас не будет общего рынка", – подытожил Саркисян.