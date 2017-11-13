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Более 40% инвестиций в экономику Беларуси поступает из России

14.11.2017 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Иностранные инвесторы вложили 6,7 миллиардов долларов в экономику Беларуси с января по сентябрь этого года, каждый четвертый из них — россиянин, свидетельствуют данные Белстата.

Национальный статистический комитет подсчитал сумму инвестиций в реальный сектор экономики Беларуси (за исключением банков). Так, за январь — сентябрь текущего года объемы вложений из-за рубежа составили 6,7 миллиарда долларов.

Более 40% инвестиций в экономику Беларуси поступает из России
© Sputnik / Виктор Толочко
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Чаще всего в экономику Беларуси инвестируют россияне — 40,6% от всех поступивших инвестиций пришли именно из России. На втором месте — Великобритания (26,6%), на третьем — Кипр (7,1%).

Как уточнили в Белстате, прямые инвестиции от общего объема составили 83%, то есть порядка 5,5 миллиардов долларов.

По сравнению с прошлым годом инвестиции в экономику Беларуси растут. Так, за аналогичный период 2016 года сумма составила 6,3 миллиарда — на 400 миллионов долларов меньше. Вырос и процент прямых инвестиций.

Рассказали в комитете и о том, как сама Беларусь инвестирует за рубеж. Всего белорусскими компаниями было отправлено в другие страны с начала года порядка четырех миллиардов долларов. Большая часть этой суммы — 66,8% — пришлась на Россию. В украинские структуры белорусы вложили 17,9% от этих средств, в британские — 6,8%.

 
Теги: Минск
 
 
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На втором месте по вложениям в реальный сектор белорусской экономики - Великобритания, на третьем - Кипр.

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