Теперь точно: Таможенный кодекс вступит в силу с 1 января

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступит в силу с 1 января следующего года, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Таможенный кодекс, как заявляют его авторы и эксперты, содержит универсальные нормы, обязательные для всех стран — участниц ЕАЭС. Предполагается, что с введением ТК, процесс перемещения товаров в Союзе будет упрощен и более автоматизирован.

"Ратификация Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет завершена до конца текущего года", — заявили во вторник в ЕЭК.

В комиссии напомнили: парламенты Беларуси и России уже одобрили ТК. Утвердил документ и казахстанский Мажилис. В Армении проект получил одобрения Конституционным судом, а в Кыргызстане находится на рассмотрении в Верховном совете.

"Новое таможенное законодательство Союза разработано с учетом современного уровня развития электронных технологий, содержит в себе много новелл, полезных для предпринимателей. Благодаря этому основополагающему документу таможенные технологии будут оцифровываться. ТК ЕАЭС устраняет многие проблемы, накопившиеся в правоприменительной практике", — отметили в ЕЭК.

Условия внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с введением Кодекса будут упрощены, а в ряде случаев "решения о регистрации декларации на товары, сама регистрация, а также решение о выпуске товаров могут приниматься информационными системами автоматически, без участия инспектора".

В комиссии уверены: после того, как Таможенный кодекс вступит в силу, условия деятельности для многих компаний будут упрощены. Кроме того, ТК — шаг на пути к формированию единого рынка Евразийского экономического союза.