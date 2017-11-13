В Беларусь за девять месяцев поступило 6,7 млрд долларов инвестиций

За январь-сентябрь 2017 года в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 6,7 млрд долларов.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального статистического комитета, основными инвесторами выступали субъекты хозяйствования России (40,6% от всех поступивших инвестиций), Великобритании (26,6%) и Кипра (7,1%).

Прямых иностранных инвестиций поступило 5,5 млрд долларов (83% от всех поступивших иностранных инвестиций).

За девять месяцев организации Беларуси (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на 4 млрд долларов. Значительные объемы инвестиций были направлены субъектам хозяйствования России (66,8%), Украины (17,9%) и Великобритании (6,8%).

Долю прямых инвестиций составила 93,8% всех направленных инвестиций за рубеж.

Напомним, что первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский заявил , что Беларусь нуждается не в экстренном финансировании со стороны Международного валютного фонда, а лишь в диалоге для привлечения инвестиций.

«МВФ традиционно воспринимается инвесторами, участниками рынка как такой глобальный аудитор. Нам просто нужен диалог с МВФ, чтобы они подтверждали, что мы движемся в правильном направлении, что никаких угроз для инвесторов нет. Вот основная задача», - сказал он

