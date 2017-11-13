Рост численности занятых в экономике должен стать целевой задачей на 2018 год - Президиум Совета Республики

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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ускорение роста численности занятых в экономике должно стать целевой задачей на 2018 год для всей вертикали власти. Речь об этом шла на расширенном заседании Президиума Совета Республики, которое прошло под председательством спикера Михаила Мясниковича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

На заседании, в частности, рассмотрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2018 год. Михаил Мясникович обратил внимание, что указанные документы охватывают третий год текущей пятилетки. Важно рассматривать их в пакете с учетом задач, которые предстоит решить в 2019-2020 годах. "Нужно обратить особое внимание, насколько все эти процессы гармонизированы в рамках ЕАЭС, Союзного государства, насколько учтены внешние факторы - цены на энергоносители, условия торговли и другие важные вопросы", - подчеркнул он.

Как проинформировал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов, параметры прогноза социально-экономического развития страны на следующий год сбалансированы между собой и в целом приближаются к ориентирам, закрепленным в программе пятилетки. Темп роста ВВП прогнозируется на уровне 103,4% при целевом диапазоне 103-103,8%. В соответствии с проектом темп роста производительности труда опережает темпы роста заработной платы, что является важным условием макроэкономической сбалансированности. В 2018 году в Беларуси планируется освоить не менее Br23,3 млрд инвестиций в основной капитал: темп роста к 2017 году составит 106,8%.

Отмечалось, что ускорение роста численности занятых в экономике должно стать целевой задачей на следующий год для всей вертикали власти, а показатель занятых в экономике - войти в перечень важнейших показателей прогноза социально-экономического развития страны. Участники заседания также обратили внимание на важность мер по повышению наукоемкости ВВП, формированию развернутых целевых задач научно-технического развития.

Во время обсуждения озвучено предложение о предоставлении коммерческим банкам возможности участвовать собственными ресурсами в финансировании проектов в роли инвесторов, а не только кредитующих организаций.

Проект республиканского бюджета на 2018 год разработан по консервативному сценарию экономического развития, который предполагает темп роста ВВП 101,2%. Проект бюджета сохраняет социальную направленность, предусматривает рост зарплат, пенсий, бюджетную поддержку строительства жилья для нуждающихся, развитие образования, медицины и др.

Участники заседания также предложили увеличить финансирование научной и инновационной деятельности, расширить бюджетные механизмы финансирования АПК, в том числе за счет норм указа от 17 июля 2014 года №347, совершенствовать механизмы финансирования ряда госпрограмм. Как было заявлено, в рассматриваемых документах на следующий год следует учесть институциональные новации, предусмотренные пакетом нормативных правовых актов по либерализации бизнеса.

С докладами на заседании выступили представители руководства Министерства экономики, Министерства финансов и Министерства по налогам и сборам.

Так, заместитель министра экономики Александр Червяков проинформировал о крупнейших инвестпроектах, реализация которых планируется в следующем году. В их числе - продолжение строительства БелАЭС, модернизация Мозырского НПЗ, строительство второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск, разработка Старобинского и Петриковского месторождений, строительство третьей линии метрополитена, расширение индустриального парка "Великий камень".

Обсуждены и перспективы развития регионов. По словам замминистра экономики, в ведомстве разрабатывается план индустриализации регионов. Основная задача - сформировать перечень инвестиционных проектов исходя из потребности страны в импортозамещении, а также с учетом предложений НАН Беларуси и ГКНТ. Таким образом, готовится пакет проектов с акцентом на технические и технологические возможности каждого региона. При этом для каждого проекта будут созданы условия, которые стимулировали бы его реализацию. Будут учтены и возможности кооперации с партнерами по ЕАЭС, прежде всего с Россией и Казахстаном. Перечень соответствующих инвестпредложений будет размещен на сайте Минэкономики и обсужден с бизнес-сообществом и заинтересованными госорганами.

По итогам заседания Михаил Мясникович акцентировал внимание на нескольких важных вопросах, в том числе на обеспечении конкурентоспособности белорусских производств. "Наша промышленность, сельское хозяйство, энергетика должны производить высоколиквидный товар, который будет востребован на внешних рынках. При этом надо понимать, что мы производим товары, которых в мире перепроизводство", - подчеркнул он. Необходимо выдерживать высокую конкуренцию, а для этого следует вкладывать деньги в развитие. С учетом нарастающей конкуренции и научно-технического прогресса целесообразно пересмотреть подходы по развитию реального сектора экономики. Важно также уточнить приоритеты научной и научно-технической деятельности, оценить эффективность работы инновационных фондов. Спикер поддержал идею о более широком участии коммерческих банков в реализации перспективных инвестиционных проектов.

Кроме того, он поручил заинтересованным выстроить работу по разъяснению населению основных направлений денежно-кредитной политики, проектов бюджета и прогноза социально-экономического развития на следующий год.

Планируется, что 15 ноября информация Совета Республики по проектам прогнозных документов будет направлена в Администрацию Президента. На 17 ноября в Овальном зале запланировано "нулевое" чтение бюджетного пакета с участием правительства.-0-