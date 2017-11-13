Популярность белорусской молочной продукции позволит сохранить ее позиции на российском рынке - Минсельхозпрод

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14 ноября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Популярность белорусской молочной продукции, в том числе сыров, позволит сохранить ее позиции на российском рынке. Такое мнение высказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, комментируя корреспонденту БЕЛТА заявления российской стороны о намерении полностью отказаться от импортных сыров.

"Мы в курсе заявления российской стороны. Более того, скажу, что мы на молочном форуме в начале года предупреждали наших производителей о том, что в планах России наращивание объемов производства молочной продукции, в том числе и сыров. Мы не сомневаемся, что российская сторона свои обещания выполнит, - сказал Алексей Богданов. - Вместе с тем хочу отметить, что на любом рынке всегда присутствует и отечественная, и импортная продукция. Поэтому думаю, что популярность, которую приобрела белорусская молочная продукция в целом и сыры в частности на российском рынке, позволит ей там остаться".

При этом начальник главного управления внешнеэкономической деятельности не исключил, что доля может измениться. "Но в целом мы сохраним позиции на российском рынке, а вместе с российскими производителями в рамках общей концепции развития экспорта товаров ЕАЭС будем продвигать наши товары на рынках третьих стран. И это обеспечит нам равнодоходность и взаимный интерес в производстве продукции", - сказал он.-0-