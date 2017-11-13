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Минсельхозпрод: экспорт белорусских продуктов за год увеличился на 11%

14.11.2017 15:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. В 2017 году белорусскую продукцию начали поставлять еще в пять стран: Панаму, Египет, Монголию, Австрию и Финляндию, об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич на выставке "Продэкспо-2017".

Минсельхозпрод: экспорт белорусских продуктов за год увеличился на 11%
© Sputnik/ Евгения Новоженина
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"Всего за девять месяцев мы поставили продукцию на 1 миллиард 845 миллионов долларов. Это 111,1% к уровню прошлого года. Прибавка экспорта составила 185 миллионов долларов. Сальдо положительное — 1 миллиард 630 миллионов долларов. Мы осваиваем новые рынки. В текущем году добавилось пять стран", — рассказал Маринич.

Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка "Продэкспо" проходит в Минске с 14 по 17 ноября.

В этом году в выставке участвуют представители продовольственного рынка из 15 стран мира, которые презентуют хлебопекарную, кондитерскую, молочную и мясную продукцию, колбасные изделия, фрукты и овощи, безалкогольные и алкогольные напитки, бакалейные товары. Также в рамках выставки пройдут дегустации продуктов разных производителей, состоится конкурс кондитерского мастерства.

 
Теги: Минск
 
 
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За девять месяцев 2017 года экспорт продуктов вырос на 11% - белорусские производители освоили рынки пяти новых стран.

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