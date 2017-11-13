Доллар приближается к курсу в Br2

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Доллар США дорожает в Беларуси на десятых подряд торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов на БВФБ во вторник:

Доллар США — 1,9976

Евро — 2,3343

100 российских рублей — 3,3549

Таким образом, десятые торги подряд доллар продолжает дорожать. Если рост стоимости американской валюты сохранится и в среду, курс ее может превысить два белорусских рубля — впервые с марта 2016 года.

Подорожал во вторник и евро — также обновил свой годовой максимум. Российский рубль немного подешевел.

В целом к корзине валют во вторник белорусский рубль подешевел на 0,04%. С начала года корзина стала дороже на 5,07%.