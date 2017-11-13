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Доллар приближается к курсу в Br2

14.11.2017 16:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Доллар США дорожает в Беларуси на десятых подряд торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов на БВФБ во вторник:

  • Доллар США — 1,9976
  • Евро — 2,3343
  • 100 российских рублей —  3,3549

Таким образом, десятые торги подряд доллар продолжает дорожать. Если рост стоимости американской валюты сохранится и в среду, курс ее может превысить два белорусских рубля — впервые с марта 2016 года.

Подорожал во вторник и евро — также обновил свой годовой максимум. Российский рубль немного подешевел.

В целом к корзине валют во вторник белорусский рубль подешевел на 0,04%. С начала года корзина стала дороже на 5,07%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Доллар США и евро по итогам торгов 14 ноября подорожали к белорусскому рублю.

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