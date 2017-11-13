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Доллар приближается к курсу в Br2
14.11.2017 16:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Доллар США дорожает в Беларуси на десятых подряд торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов на БВФБ во вторник:
Таким образом, десятые торги подряд доллар продолжает дорожать. Если рост стоимости американской валюты сохранится и в среду, курс ее может превысить два белорусских рубля — впервые с марта 2016 года.
Подорожал во вторник и евро — также обновил свой годовой максимум. Российский рубль немного подешевел.
В целом к корзине валют во вторник белорусский рубль подешевел на 0,04%. С начала года корзина стала дороже на 5,07%.
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Доллар США и евро по итогам торгов 14 ноября подорожали к белорусскому рублю.
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