|
Россельхознадзор пригрозил вообще запретить поставки свинины из РБ
14.11.2017 16:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ предупредила Беларусь, что может полностью запретить поставки свинины из республики в Россию.
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Очередные нарушения норм и требований РФ и Евразийского экономического союза были выявлены в течение последних двух недель, в связи с чем на усиленный лабораторный контроль с 15 ноября будут поставлены СООО "Верхний луг" (из-за обнаружения остатков линкомицина в сухой молочной сыворотке), а также ОАО "Беловежский" (остатки антибиотиков в охлажденной свинине).
"В случае повторных выявлений в свиноводческой продукции белорусских предприятий опасных веществ Россельхознадзор будет вынужден, с целью обеспечения безопасности ввозимой в Россию продукции, ввести дополнительные защитные меры", – говорится в сообщении российского ведомства, распространенном во вторник.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что не исключены ограничения на ввоз в РФ всей свиноводческой продукции из Беларуси.
В ведомстве также сообщили, что в компетентные органы Беларуси была направлена информация о ненадлежащем качестве масла ОАО "Глубокский молочно-консервный комбинат" (наличие в нем стеринов) и ОАО "Брестское мороженное" (обнаруженные растительные жиры).
Как ранее сообщал Sputnik, в РФ были временно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В компетентные органы Беларуси была направлена информация о ненадлежащем качестве масла двух белорусских предприятий.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии