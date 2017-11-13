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Россельхознадзор пригрозил вообще запретить поставки свинины из РБ

14.11.2017 16:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ предупредила Беларусь, что может полностью запретить поставки свинины из республики в Россию.

Россельхознадзор пригрозил вообще запретить поставки свинины из РБ
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Безрыбье: ввоз продукции "Белрыба" и "Витебскрыба" в РФ запрещен

Очередные нарушения норм и требований РФ и Евразийского экономического союза были выявлены в течение последних двух недель, в связи с чем на усиленный лабораторный контроль с 15 ноября будут поставлены СООО "Верхний луг" (из-за обнаружения остатков линкомицина в сухой молочной сыворотке), а также ОАО "Беловежский" (остатки антибиотиков в охлажденной свинине).

"В случае повторных выявлений в свиноводческой продукции белорусских предприятий опасных веществ Россельхознадзор будет вынужден, с целью обеспечения безопасности ввозимой в Россию продукции, ввести дополнительные защитные меры", – говорится в сообщении российского ведомства, распространенном во вторник.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что не исключены ограничения на ввоз в РФ всей свиноводческой продукции из Беларуси.

В ведомстве также сообщили, что в компетентные органы Беларуси была направлена информация о ненадлежащем качестве масла ОАО "Глубокский молочно-консервный комбинат" (наличие в нем стеринов) и ОАО "Брестское мороженное" (обнаруженные растительные жиры).

Как ранее сообщал Sputnik, в РФ были временно введены ограничения на поставки в РФ продукции ОАО "Белрыба" и ОДО "Витебскрыба": они, по информации Россельхознадзора, направляли в Россию под видом белорусской рыбу из Норвегии, Финляндии и Великобритании. При этом посредниками в легализации санкционной продукции на территории РФ были компании "ЕвроСнекЛогистик" (Смоленская область) и "Балт-Ост" (Рязанская область).

 
Теги: Минск
 
 
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В компетентные органы Беларуси была направлена информация о ненадлежащем качестве масла двух белорусских предприятий.

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